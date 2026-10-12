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    Starke Ansage vom Chef

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    Bis 2029 ausverkauft! Dieser Nvidia-Partner kann sich vor Aufträgen kaum retten

    Der KI-Boom erreicht eine neue Dimension: Lumentum ist bis Anfang 2029 ausverkauft. Bei einigen Produkten kann der Nvidia-Partner 70 Prozent der Nachfrage nicht bedienen. Die Aktie zieht an.

    Für Sie zusammengefasst
    Starke Ansage vom Chef - Bis 2029 ausverkauft! Dieser Nvidia-Partner kann sich vor Aufträgen kaum retten
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    Der KI-Boom sorgt beim US-Technologiekonzern Lumentum für einen beispiellosen Nachfrageansturm. Der Hersteller optischer Komponenten für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung ist bei wichtigen Produkten bereits bis Anfang 2029 vollständig ausgebucht. Die Kunden bestellen schneller, als das Unternehmen seine Produktionskapazitäten ausbauen kann. 

    Besonders beeindruckend: Lumentum kann bei einigen Produkten bis ins kommende Jahr rund 70 Prozent der Nachfrage nicht bedienen. Bei anderen Komponenten dürfte das Angebotsdefizit bis 2028 noch bei 30 Prozent liegen. Das erklärte Konzernchef Michael Hurlston laut Bloomberg am Freitag in Tokio.

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    Damit hat sich die Auftragslage innerhalb weniger Monate nochmals deutlich verschärft. Erst vor einem halben Jahr hatte Hurlston erklärt, dass die Kapazitäten voraussichtlich bis 2028 ausverkauft sein würden. Nun reicht der Nachfrageüberhang bereits bis Anfang 2029.

    Hinter dem Boom stehen die gewaltigen Investitionen der Technologiekonzerne in KI-Rechenzentren. Lumentum liefert unter anderem hochentwickelte Indiumphosphid-Komponenten, die eine besonders schnelle Datenübertragung ermöglichen. Sie werden benötigt, um die immer größeren Datenmengen moderner KI-Systeme zu bewältigen.

    Auch Nvidia setzt auf die Technologie. Der KI-Chipriese investierte in diesem Jahr zwei Milliarden US-Dollar in Lumentum. Analysten erwarten inzwischen, dass sich der Umsatz des Unternehmens im laufenden Jahr mehr als verdoppelt.

    Die Euphorie erfasst die gesamte Branche: Die Papiere von Applied Optoelectronics, Coherent, Fabrinet und Lightwave Logic legten ebenfalls ordentlich zu.

    Für Anleger bleibt allerdings ein Risiko: Der massive Kapazitätsengpass könnte das Umsatzwachstum kurzfristig begrenzen. Zudem sind hohe Erwartungen an die weitere Geschäftsentwicklung bereits in den Aktienkursen eingepreist.

    Lumentum Holdings

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    ISIN:US55024U1097WKN:A14WK0
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    Mein Tipp: Rücksetzer sind Chancen!

    Lumentum gehört zu den unmittelbaren Profiteuren des KI-Infrastrukturbooms. Volle Auftragsbücher bis 2029 und ein erwarteter Umsatzsprung von mehr als 100 Prozent liefern eine außergewöhnliche Wachstumsstory. Entscheidend wird nun, wie schnell das Unternehmen seine Produktion ausweiten kann.

    Die Aussichten bleiben aber glänzend. Anleger sollten Rücksetzer im Kurs daher als Chance ansehen und nicht als Abflauen des KI-Hypes.

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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