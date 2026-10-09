Volkswagen, SpaceX, Siemens und Rheinmetall – Die Analystenstimmen des Tages

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volkswagen von 80 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft sei Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bernstein Research stuft SpaceX auf "Outperform"

+1,82 % +11,75 % +12,60 % +13,63 % -8,86 % ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F Intraday

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Max Verkauf SpaceX direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 248 US-Dollar belassen. Die Experten zeigten sich am Freitag nicht überrascht über den Kauf eines Frequenzspektrums für den Aufbau eines Mobilfunknetzes: "Wir hatten dieses Szenario bereits als sehr wahrscheinlich eingestuft. Der Abschluss erfolgt allerdings bereits rund einen Monat vor dem geplanten Ende der Auktion." Die Analysten gehen davon aus, dass sich SpaceX die Option eines terrestrischen Netzaufbaus weiter offen hält. Dies zu beachten sei wichtig, da der Frequenzerwerb noch keine Verpflichtung bedeute, ein landesweites Mobilfunknetz aufzubauen, hieß es.

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RBC stuft Siemens auf "Sector Perform"

+2,36 % -0,48 % +0,54 % +1,57 % +10,88 % +103,52 % +96,48 % +185,61 % +243,34 % ISIN:DE0007236101WKN:723610 Intraday

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Max Verkauf Siemens direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Siemens entwickelten sich die Segmente Smart Infrastructure und Digital Industries gut.



RBC stuft Rheinmetall auf "Outperform"

-0,21 % -1,43 % -10,89 % -11,34 % -51,63 % +289,47 % +980,50 % +1.405,93 % +40.340,22 % ISIN:DE0007030009WKN:703000 Intraday

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1 Monat

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1 Jahr

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5J

10J

Max Verkauf Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rheinmetall vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Rheinmetall dürfte das Quartal von einem starken Auftragseingang geprägt gewesen sein.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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