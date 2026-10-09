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    Inflationsschock in Brasilien

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    Brasilien vor der Wahl im Krisenmodus: Inflation außer Kontrolle?

    Brasiliens Inflation steigt überraschend auf 4,58 Prozent und überschreitet das Zentralbankziel. Kurz vor der Präsidentenwahl geraten Zinssenkungen in Gefahr.

    Für Sie zusammengefasst
    Inflationsschock in Brasilien - Brasilien vor der Wahl im Krisenmodus: Inflation außer Kontrolle?
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Brasilien kämpft erneut mit steigenden Verbraucherpreisen. Ausgerechnet kurz vor der Stichwahl um das Präsidentenamt zieht die Inflation überraschend kräftig an. Die Teuerungsrate kletterte im September auf 4,58 Prozent nach 4,22 Prozent im August, wie die Statistikbehörde IBGE am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten lediglich 4,50 Prozent erwartet. Damit liegt die Inflation wieder über der Obergrenze des geldpolitischen Zielkorridors von 4,5 Prozent. Gegenüber dem Vormonat verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um 0,82 Prozent. Erwartet worden waren nur 0,73 Prozent. Es war der stärkste Preisanstieg in einem September seit 2021.

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    Besonders alarmierend: Sämtliche neun untersuchten Verbrauchergruppen verzeichneten Preissteigerungen. Die Lebensmittelpreise stiegen nach drei Monaten mit Rückgängen um 0,83 Prozent. Noch drastischer fiel der Anstieg bei Strom aus. Die Elektrizitätspreise für Privathaushalte schossen um fast acht Prozent nach oben. Auch Flugtickets und Kraftstoffe wurden deutlich teurer. Für die brasilianische Zentralbank wird die Lage damit zunehmend kompliziert. Sie hatte den Leitzins im September zum fünften Mal in Folge gesenkt, auf zuletzt 13,75 Prozent. Nun droht die hartnäckige Inflation den Lockerungskurs auszubremsen.

    Analysten von Pantheon Macroeconomics warnen, dass steigende Lebensmittelpreise und eine schwächere Währung gegen schnellere Zinssenkungen sprechen. Dafür müssten insbesondere die Dienstleistungspreise und die Kerninflation deutlicher nachgeben. Politisch kommt der Preisschub zur Unzeit. Am 25. Oktober entscheiden die Brasilianer in einer Stichwahl zwischen Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und Herausforderer Flávio Bolsonaro. Hohe Lebenshaltungskosten und teure Kredite gehören zu den zentralen Wahlkampfthemen.

    Für Anleger rücken damit zwei Termine in den Mittelpunkt: die Präsidentschaftswahl am 25. Oktober und die nächste Zinsentscheidung am 3. und 4. November. Vor allem der brasilianische Real, Staatsanleihen und zinssensitive Aktien könnten auf neue Signale der Notenbank reagieren.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung EUR/BRL wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 5,596BRL auf Forex (09. Oktober 2026, 15:35 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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