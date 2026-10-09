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    ROUNDUP 2/Hurrikan 'Isaias' verstärkt sich

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    Evakuierungen an US-Küste

    Für Sie zusammengefasst
    • Isaias erreicht 190 km/h und Kategorie drei
    • In Florida drohen Sturmfluten und Überschwemmungen
    • Behörden rufen Notstand aus und evakuieren Küstenorte
    ROUNDUP 2/Hurrikan 'Isaias' verstärkt sich - Evakuierungen an US-Küste
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Neue Windstärken und Kategorie, Infos von PK, Airlines)

    MIAMI (dpa-AFX) - Der Hurrikan "Isaias" hat sich auf seinem Weg zur US-Golfküste deutlich verstärkt. Der tropische Wirbelsturm erreichte am Freitag (Ortszeit) im Golf von Mexiko Windgeschwindigkeiten von rund 190 Kilometern pro Stunde und damit die Stärke drei von fünf, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte.

    Der erste Hurrikan der diesjährigen Atlantiksaison dürfte am Freitagabend oder in der Nacht zum Samstag auf die Küste treffen. Besonders gefährdet sind der Nordwesten Floridas sowie die Bundesstaaten Alabama und Mississippi.

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    Sturm könnte sich noch weiter verstärken

    Meteorologen warnen vor lebensgefährlichen Sturmfluten, heftigen Regenfällen und Überschwemmungen. Auch Tornados sind möglich. Nach Angaben des Hurrikanzentrums könnte sich "Isaias" noch weiter verstärken. Die Behörden rechnen zudem mit länger anhaltenden Stromausfällen in den betroffenen Gebieten.

    Mehrere US-Bundesstaaten rufen Notstand aus

    Laut Floridas Gouverneur Ron DeSantis drohen schwere Schäden. "Es wird Auswirkungen im gesamten Nordwesten Floridas geben", erklärte DeSantis. Meteorologen warnten, dass es sich um einen gefährlichen Sturm mit potenziell lebensbedrohlichen Auswirkungen handele.

    Bei einer Pressekonferenz am Freitagvormittag sagte der Republikaner DeSantis weiter, dass die Katastrophenschutzabteilung Vorräte für den Notfall mobilisiert habe - unter anderem mehr als Tausend Generatoren, eine halbe Million Gallonen Benzin (fast 1,9 Millionen Liter), eine Million Gallonen Diesel (rund 3,8 Millionen Liter) sowie Fertiggerichte, Paletten mit Lebensmittelpaketen und Wasser.

    Zugleich warnte er die Bevölkerung: "Gehen Sie davon aus, dass der Strom ausfallen wird. Rechnen Sie damit, dass einige dieser Dienstleistungen nicht sofort verfügbar sein werden." Die Bürger seien aufgerufen, das Notwendigste bei sich zu haben, um 72 Stunden zu überstehen.

    Flugannullierungen und Notstand

    In mehreren Bundesstaaten wurde vorsorglich der Notstand ausgerufen. Alabamas Gouverneurin Kay Ivey ordnete die Evakuierung von Touristen und Besuchern aus mehreren Küstenorten an, darunter die beliebten Urlaubsziele Gulf Shores und Orange Beach sowie Dauphin Island. Auch in Florida mussten Menschen besonders gefährdete Küstengebiete verlassen. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, die Vorbereitungen auf den Sturm schnellstmöglich abzuschließen.

    Einige US-Fluggesellschaften - darunter United Airlines , Delta und JetBlue - boten proaktiv von dem Unwetter betroffenen Passagieren an, ihre Reise, die an diesem Wochenende stattfinden sollte, auf wenige Tage danach kostenfrei umzubuchen.

    Mexiko stellt sich auf Hurrikan ein

    Auch in Mexiko stellen sich die Menschen derzeit auf Extremwetter ein. Am Sonntag könne der Tropensturm "Simon", der sich derzeit noch über dem Pazifik befindet, zu einem "mächtigen Hurrikan der Kategorie 4" anwachsen und die Küste des Bundesstaates Jalisco treffen, erklärte Fabián Vázquez Romaña, der Koordinator des mexikanischen Wetterdienstes auf der Plattform X.

    Zu befürchten seien Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde und Wellenhöhen von acht bis neun Metern, warnte der Meteorologe. Zudem müsse man sich auf drei Tage andauernden Starkregen in Teilen der Provinzen Guerrero, Michoacán, Colima und Jalisco einstellen.

    Ebenfalls am Wochenende rechnen die mexikanischen Wetterexperten damit, dass der Tropensturm "Rachel" die Halbinsel Niederkalifornien trifft./hae/DP/nas

     

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