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    Feuer an Schweizer Zugstrecke - Polizei sucht Brandstifter

    Für Sie zusammengefasst
    • Brand an Schweizer Bahnstrecke wohl vorsätzlich
    • Züge zwischen Lausanne und Yverdon vorerst gestoppt
    • Polizei ermittelt zur Brandursache und sucht die Täter
    Feuer an Schweizer Zugstrecke - Polizei sucht Brandstifter
    Foto: Siarhei - 356130783

    LAUSANNE (dpa-AFX) - Nach einem Brand an einer Bahnstrecke in der westlichen Schweiz sprechen die Behörden von einer vorsätzlichen Tat. Der Zugverkehr zwischen Lausanne und Yverdon-les-Bains wurde wegen des Vorfalls ausgesetzt, wie die Polizei des Kantons Waadt mitteilte.

    Das Feuer brach demnach in der Nacht auf Freitag bei Eclépens in der Nähe von Lausanne aus. Stromkabel für die Signalleuchten der Bahn brannten. Die Strecke wird nach Angaben des Schweizer Bahnbetreibers SBB noch mindestens bis Mitternacht gesperrt bleiben.

    Nach ersten Untersuchungen vor Ort gehen Polizei und Staatsanwalt von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Ermittlungen wurden eingeleitet, um die Brandursache festzustellen und den oder die Täter zu identifizieren./al/DP/nas






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