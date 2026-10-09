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    Goldjagd beginnt

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    Cameo Resource startet erstes Bohrprogramm in Tansania!

    Cameo Resources startet auf Katoro die erste Bohrkampagne: 10 bis 15 Bohrlöcher testen zunächst hochpriorisierte Ziele innerhalb eines Goldsystems mit 80 geophysikalischen Anomalien.

    Goldjagd beginnt - Cameo Resource startet erstes Bohrprogramm in Tansania!

    Mit dem Start des ersten Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Katoro in Tansania erreicht Cameo Resources (CSE: MEO; FSE: Z88) einen bedeutenden Meilenstein. Im Sukumaland-Grünsteingürtel der weltbekannten Lake Victoria Goldfields nimmt das Unternehmen geophysikalische Bohrziele ins Visier, die deutliche geologische Parallelen zu den benachbarten Multi-Millionen-Unzen-Lagerstätten Buckreef und Tembo aufweisen. Für Rohstoffinvestoren markiert diese Maiden-Bohrkampagne den Übergang von rein oberflächennahen Vermutungen zum Test auf harte Fakten aus der Tiefe.

    Cameo Resources testet 80 geophysikalische Bohrziele auf Katoro

    Für die Erstbohrungen hat Cameo Resources den erfahrenen lokalen Dienstleister HETAMIS Mineral Services beauftragt. Das Programm konzentriert sich zunächst auf die als am aussichtsreichsten eingeschätzten Zielbereiche des 19,58 Quadratkilometer großen Projektgebiets.

    Die wichtigsten Eckdaten des Explorationsstarts auf einen Blick:

    • Fokus auf Phase 1: Das Initialprogramm umfasst 10 bis 15 Bohrlöcher, die auf vorrangige Ziele im ersten von fünf geophysikalisch identifizierten Blöcken gerichtet sind.
    • Hohe Dichte an Zielen: Obwohl erst 35 Prozent der Projektfläche mittels induzierter Polarisation (IP) untersucht wurden, konnten bereits 80 potenzielle Bohrziele mit starken Aufladbarkeitswerten (bis zu 250 mV/V) definiert werden.
      Erstklassiges Umfeld: Katoro befindet sich auf demselben mineralisierten Scherzonen-Trend wie die nahe gelegene Buckreef-Goldmine sowie die Tembo-Lagerstätte.
    • Starke Gehaltsindikatoren: Stichproben aus aktivem handwerklichen Abbau direkt auf dem Projektgelände lieferten einen Durchschnittsgehalt von 12,26 g/t Gold, während Proben aus benachbarten Betrieben Spitzenwerte von bis zu 238,74 g/t Gold zeigten.

    Geologische Strukturmuster versprechen oberflächennahes Potenzial

    Die geophysikalischen Daten deuten auf disseminierte bis halbmassive Sulfidmineralisierungen in goldführenden Quarzgängen hin, die sich von wenigen Metern unter der Oberfläche bis in Tiefen von etwa 120 bis 150 Metern erstrecken. Dieser Tiefenbereich entspricht exakt der bekannten Mineralisierung der benachbarten Vorkommen.

    Besonderes Augenmerk liegt auf einem ausgeprägten Ost-West-Strukturtrend, der in seiner Ausrichtung dem Setup der Tembo-Lagerstätte gleicht. Cameo Resources richtet die ersten Bohrungen gezielt auf diesen nördlichen Korridor aus. Während Oberflächenproben und handwerklicher Abbau in der unmittelbaren Umgebung die generelle Goldführung des Distrikts unterstreichen, werden die anstehenden Kerne nun erstmals verlässliche Aufschlüsse über die tatsächliche Kontinuität, Mächtigkeit und Metallgehalte des Katoro-Systems in der Tiefe liefern.

    Nur kurz nach dem erfolgreichen Abschluss der jüngsten Finanzierungsrunde drehen sich damit bereits die Bohrer und versprechen einen spannenden Newsflow für die kommenden Wochen und Monate!

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