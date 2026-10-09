Börsen Start Update
Börsenstart USA - 09.10. - US Tech 100 stark +0,24 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 steht aktuell (15:59:05) bei 51.336,29 PKT und steigt um +0,21 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +3,22 %, Boeing +2,58 %, Amgen +2,07 %, Merck & Co +1,90 %, 3M -1,05 %
Flop-Werte: Verizon Communications -6,62 %, Apple -2,18 %, The Home Depot -1,27 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.809,97 PKT und steigt um +0,24 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +3,54 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +3,16 %, Alnylam Pharmaceuticals +3,10 %, Tesla +2,87 %, Constellation Energy +2,72 %
Flop-Werte: Astera Labs -4,65 %, Apple -2,18 %, T-Mobile US -2,15 %, Ross Stores -1,92 %, PepsiCo -1,76 %
Der US 500 steht bei 7.782,86 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.
Top-Werte: Moderna +7,47 %, American Tower +7,20 %, A.O.Smith +3,78 %, Lumentum Holdings +3,54 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +3,28 %
Flop-Werte: AT&T -7,65 %, Verizon Communications -6,62 %, Skyworks Solutions -6,52 %, HP -5,17 %, Chipotle Mexican Grill -3,00 %
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