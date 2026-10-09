EU
China akzeptiert Drosselung von Hybridauto-Exporten
Für Sie zusammengefasst
- EU und China vereinbaren weniger Hybridauto-Exporte
- Sefcovic meldet Einigung nach Verhandlungen in Peking
- EU-Lieferungen könnten um mehr als die Hälfte sinken
Foto: Siarhei - 356130783
PEKING (dpa-AFX) - Die EU und China haben sich nach Angaben von EU-Handelskommissar Maros Sefcovic auf eine Drosselung chinesischer Exporte von Hybridautos verständigt. Die Lieferungen in die Europäische Union könnten dadurch um mehr als die Hälfte zurückgehen, erklärte Sefcovic nach Verhandlungen in Peking./jon/DP/nas
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