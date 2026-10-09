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Moderna Aktie klettert nach oben - +7,47 % - 09.10.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Moderna Aktie bisher um +7,47 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.
Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.
Moderna Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 09.10.2026
Die Moderna Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,47 % auf 188,08€ zulegen. Das sind +13,07 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Schon gestern ging es für die Moderna Aktie um +0,33 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 188,08€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Moderna einen Gewinn von +171,64 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Anstieg von +590,19 %.
Während Moderna heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,21 %.
Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,52 %
|1 Monat
|+45,31 %
|3 Monate
|+171,64 %
|1 Jahr
|+628,12 %
? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg über 200 US-Dollar und die Nasdaq-100-Aufnahme am 9. Oktober. Diskutiert werden erwartete ETF-Käufe, hohe Shortpositionen und über 20 Mio. Aktien in der Schlussauktion. Die Bewertung gegenüber BioNTech wird kritisch hinterfragt; Gewinnmitnahmen und Stop-Loss-Orders sind Thema. Als fundamentale Chancen gelten mRNA-Krebstherapien, Fortschritte bei Intismeran und die Nachfrage nach dem Grippeimpfstoff.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Zur Moderna Diskussion
Informationen zur Moderna Aktie
Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,14 Mrd.EUR € wert.
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Lohnt sich ein Investment in die Moderna Aktie?
Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.