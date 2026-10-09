Moderna Aktie klettert nach oben - +7,47 % - 09.10.2026

Die Moderna Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,47 % auf 188,08€ zulegen. Das sind +13,07 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Schon gestern ging es für die Moderna Aktie um +0,33 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 188,08€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Moderna einen Gewinn von +171,64 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Anstieg von +590,19 %.

Während Moderna heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,21 %.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,52 % 1 Monat +45,31 % 3 Monate +171,64 % 1 Jahr +628,12 %

? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.10.2026, 16:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg über 200 US-Dollar und die Nasdaq-100-Aufnahme am 9. Oktober. Diskutiert werden erwartete ETF-Käufe, hohe Shortpositionen und über 20 Mio. Aktien in der Schlussauktion. Die Bewertung gegenüber BioNTech wird kritisch hinterfragt; Gewinnmitnahmen und Stop-Loss-Orders sind Thema. Als fundamentale Chancen gelten mRNA-Krebstherapien, Fortschritte bei Intismeran und die Nachfrage nach dem Grippeimpfstoff.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,14 Mrd.EUR € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Mit einem markanten Anstieg von +28,81 % zählte Moderna zu den Gewinnern des Vormonats. Der Oktober könnte zeigen, wie nachhaltig die Bewegung ist.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Moderna?

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,11 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,32 %. Novavax notiert im Plus, mit +12,13 %. BioNTech legt um +4,75 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Moderna Aktie?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.