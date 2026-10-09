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    Bio-Gate: Das zeigt das Halbjahresergebnis 2026

    Bio-Gate steht unter Druck: Schwächere Kundenabrufe belasten den Umsatz, die Jahresprognose sinkt. Kostensenkungen begrenzen die Verluste, neue Produkte sollen 2027 Impulse liefern.

    Bio-Gate: Das zeigt das Halbjahresergebnis 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Halbjahresumsatz sank um knapp 18 % auf 2,8 Mio. Euro (Vorjahr: 3,4 Mio. Euro).
    • Im ersten Halbjahr betrug der EBITDA-Verlust 814.000 Euro und der EBIT-Verlust 927.000 Euro; Kostensenkungen und Effizienzmaßnahmen begrenzten die Verluste.
    • Niedrigere Abrufe bei zwei Großkunden und verzögerte Meilensteinabschlüsse belasteten den Umsatz, besonders in Derma-Kosmetik und Wundpflege sowie zeitweise in der Medizintechnik.
    • Die Geschäftsbereiche Veterinär und Messdienstleistungen steigerten ihre Umsatzbeiträge; die Medizintechnik entwickelte sich grundsätzlich erwartungsgemäß.
    • Die Umsatzprognose für 2026 wurde auf 6,0–6,9 Mio. Euro gesenkt. Erwartet werden ein EBITDA von −0,9 bis −1,1 Mio. Euro und ein EBIT von −1,1 bis −1,5 Mio. Euro.
    • Bio-Gate erwartet einen vorübergehenden Umsatzrückgang und peilt für 2027 wieder ein Umsatzniveau in Richtung 2025 an; Impulse soll unter anderem ein neues Narbenbehandlungsprodukt bringen.

    Der Kurs von Bio-Gate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,38 % im Minus.


    Bio-Gate

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