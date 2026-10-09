ROUNDUP
Musks SpaceX kauft US-Frequenzen für Mobilfunk-Angebot
- SpaceX kauft US-Frequenzen für den Mobilfunk
- Lizenzen sollen Smartphones durch Wände versorgen
- Mobilfunkaktien fallen, FCC-Prüfung steht noch aus
AUSTIN (dpa-AFX) - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX legt mit einem großen Frequenzkauf in den USA den Grundstein, um sich als Mobilfunk-Anbieter zu etablieren. Mit dem Dienst Starlink bietet SpaceX derzeit schnelles Internet direkt von Satelliten aus dem All an. Für den Empfang auf der Erde ist bisher aber ein Empfangsgerät mit eigener Antenne notwendig - und zudem wird klare Sicht zum Satelliten benötigt. Mit den nun erworbenen Lizenzen hingegen könne man das Signal auch durch Wände senden und herkömmliche Geräte wie Smartphones versorgen, betonte SpaceX.
An der Börse schickte die Mitteilung Aktien der großen Mobilfunk-Anbieter auf Talfahrt. Der Kurs von AT&T fiel im frühen US-Handel am Freitag um rund acht Prozent, für Papiere der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US ging es um neun Prozent abwärts und für den Konkurrenten Verizon um mehr als sechs Prozent. Die SpaceX-Aktie legte derweil um gut zwei Prozent zu. Tech-Milliardär Musk betonte, man werde nun die USA komplett abdecken können. In dem Land gibt es große Abschnitte ohne mobiles Internet.
SpaceX wartet nun zunächst auf die Erlaubnis der Telekom-Aufsicht FCC, das Satelliten-Internet mit einem terrestrischen Netzwerk zu kombinieren. Verkäufer des Frequenzspektrums war die Investmentfirma Grain Management. Der Kaufpreis wurde zunächst nicht genannt./so/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,44 % und einem Kurs von 38,27 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +45,45 %/+71,77 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AT&T - A0HL9Z - US00206R1023
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Ich bin davon überzeugt das beide Unternehmen einfach günstiger Internetleistungen anbieten können, als das es das Starlink System um das Unternehmen SpaceX anbieten wird in Zukunft.
Das war ein extrem teurer Irrweg.
Der hat die Aktienzahl auf über 7 Mrd erhöht.
Für 10 Mrd kauft man darum Aktien zurück.
Wenn man Ende 2028 unter 5,8 Mrd angekommen ist will man 2029 die Dividende wieder erhöhen.
Seit 5 Quartalen investiert man jeweils 5 Mrd $ in Glasfaser, das wirkt jetzt massiv positiv mit Bündelangeboten.