Freundliche Tendenz - KI-Sorgen lassen nach

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da haben wir den (Bio)salat !!! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif Ich wollte in meinem Posting nur darauf hinweisen, dass Du als Kurzfristzocker nicht geeignet bist, hier über Langfristdepots zu urteilen. Und jetzt kommst Du zurück mit irgendeinem Alfi aus irgendeinem Börsenspiel um die Überlegenheit Deiner Denkweise zu beweisen. Da hättest zumindestens Deine eigene Performance - egal ob aus dem Börsenspiel oder aus dem Realdepot - aufzeigen können. Ich halte übrigens nichts von solchen Spielen oder Demokonten, weil erst mit realem (und hart erarbeitetem) Geld der wichtigste Faktor ins Spiel kommt: die eigene Psyche. Und da handelt und denkt man schon anders als bei Papertrading.





Und Stockpicking macht eigentlich auch hier jeder welcher in Einzelwerte investiert. Ist aber nun mal ein Unterschied ob ich seriöse Dickschiffe oder Hoffnungswerte aus dem Biotechsektor kaufe. Aber das ist generell zu beobachten; auch hier bei WO. Wenn man klein anfängt will man mit der Brechstange schnell vorankommen. Ich will nicht behaupten dass es überhaupt nicht möglich ist; aber die meisten scheitern nach paar Monaten oder Jahren. Kannst ja mal nachschauen wie viele Threads hier in den letzten 20-25 Jahren mit dem Motto "von 1000 auf eine Million" eröffnet wurden, Und wie viele noch aktiv sind. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Und dann vergleich mal wie viele zufriedene Mitstreiter ich hier seit Jahren um mich hab.





Nur noch zu Deiner Bemerkung bzgl. Häuschen von den Großeltern geerbt. Zumindestens bei mir weiß ich dass dies nicht der Fall ist. Und trotzdem hab ich mir - und natürlich auch den Mitlesern - bewiesen dass man auch mit kleinen Trippelschritten etwas erreichen kann. Egal ob das Ergebnis einem viel oder wenig vorkommt. Ich kann jedenfalls damit leben. Und bin nach wie vor fest überzeugt, dass man mit solchen Langfristansätzen auf lange Sicht eher den Erfolg erreicht als mit Traden/Zocken. Soll aber jeder so handeln wie er mag. Ich wünsch auf jeden Fall allen - auch Dir - viel Erfolg. Und werde Deinen Thread auf jeden Fall weiter beobachten. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif