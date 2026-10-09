Speicher als neuer KI-Engpass: BofA setzt jetzt auf diese Aktie

Schon jetzt ist die Aktie eine der spannendsten Tech-Werte der vergangenen Woche. Allein im vergangenen Monat haben die Papiere rund 53 Prozent hinzugewonnen.

Die Bank of America hat die Beobachtung von Penguin Solutions mit der Einstufung Buy aufgenommen. Das Kursziel liegt bei 100 US-Dollar, gemessen am aktuellen Kurs von 71,57 US-Dollar ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von knapp 40 Prozent. Die Analysten um Wamsi Mohan legen dafür das 18-Fache ihrer Gewinnschätzung je Aktie für das Kalenderjahr 2028 von 5,43 US-Dollar zugrunde.

Kern der These: Je stärker künstliche Intelligenz vom Training in den produktiven Einsatz wandert, desto wichtiger wird der Arbeitsspeicher. Inferenz und agentische Systeme verarbeiten immer längere Kontexte, oft bremst inzwischen die Speicherkapazität stärker als die reine Rechenleistung.

Penguin bedient genau diese Lücke mit CXL-Produkten und KV-Cache-Servern, die Daten näher an die Grafikprozessoren rücken und so die Zeit bis zur ersten Antwort eines Modells verkürzen. Ein großes Finanzinstitut hat die Nutzung bereits ausgeweitet.

Das Geschäft mit KI-Bezug steht schon für 78 Prozent des Umsatzes und wuchs im jüngsten Quartal um 141 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet BofA mit einem Umsatzsprung um 48 Prozent auf rund 2,6 Milliarden US-Dollar.

Für 2028 liegen die Schätzungen mit 2,87 Milliarden US-Dollar Umsatz und 5,43 US-Dollar Gewinn je Aktie spürbar über dem Marktkonsens. Dazu kommt die jahrzehntelange Erfahrung im Hochleistungsrechnen, die jüngeren Systemintegratoren fehlt. Die operative Marge kletterte im vierten Quartal um 4,2 Prozentpunkte auf 15,8 Prozent.

Ganz ohne Haken ist die Geschichte nicht. Größtes Risiko bleibt ein Einbruch der Speicherpreise, der Umsatz und Marge gleichermaßen treffen würde. Die zehn größten Kunden standen im Geschäftsjahr 2025 für zwei Drittel der Erlöse, verschobene Projekte schlagen daher deutlich durch. Im Schlussquartal flossen zudem 167 Millionen US-Dollar an freiem Cashflow ab, weil Vorräte und Forderungen kräftig anschwollen. Mit Dell, HPE, Supermicro und Lenovo lauern finanzstarke Rivalen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Penguin Solutions Incorporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 65,20EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 17:20 Uhr) gehandelt.





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