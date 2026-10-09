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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.10.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,68 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den rund siebenprozentigen Kursrückgang nach SpaceX’ Erwerb von 800-MHz-Spektrum. Die Beiträge streiten darüber, ob Starlink zur ernsthaften Konkurrenz für T-Mobile US wird oder zunächst eine Nischenlösung bleibt. Diskutiert werden mögliche Folgen für Telekom-Bewertung und TMUS-Kurs sowie ein möglicher Verkauf der Beteiligung, Sonderdividenden und Aktienrückkäufe als Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Zalando
    Tagesperformance: +4,23 %
    Platz 2
    Performance 1M: +2,84 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,23 %.

    Bayer
    Tagesperformance: +2,52 %
    Platz 3
    Performance 1M: -11,54 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,52 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche charttechnische Unterstützungen bei 41,79 oder 36,78 Euro und den Abstand zum durchschnittlichen Analystenkursziel von 58,22 Euro. Unsicherheit über ein ausstehendes Gerichtsurteil und mögliche finanzielle Folgen wird als Belastung für den Kurs gesehen. Daneben diskutieren Anleger Kerendias Wachstumspotenzial sowie eine mögliche Aufspaltung und den Wert des Agrargeschäfts.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 4
    Performance 1M: -2,63 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Abwärtstrend der Siemens-Energy-Aktie und mögliche Unterstützung um 135 Euro, wo der Kurs mehrfach gedreht hat. Volle Auftragsbücher und kommende Quartalszahlen werden als mögliche Impulse für eine Erholung gesehen; einzelne Anleger erwarten Kurse bis 200 Euro. Zinsängste und eine mögliche Marktkorrektur gelten als Risiken. Zuletzt wurde eine Bewegung zurück Richtung 140 Euro erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: +2,19 %
    Platz 5
    Performance 1M: -17,65 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,19 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen VW-Vorzugsaktienkurs und mögliche Einstiegsgelegenheiten. Einige erwarten Kurse unter 60 bis 50 Euro und einen Dividendenausfall, andere setzen auf Erholung und weitere Gewinne 2026. Das mittlere Analystenkursziel von 112,70 Euro wird skeptisch gesehen. Diskutiert werden der Umbau zur Elektromobilität, Investitionen und mögliche Lockerungen beim Verbrenner-Aus, deren positiver Kurseffekt laut einem Beitrag bereits nachlässt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Siemens
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 6
    Performance 1M: +0,12 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Neuordnung des Deutschlandgeschäfts und das laufende Aktienrückkaufprogramm. Neue Aufträge werden als möglicher Impuls für die Aktie gesehen; größere Aufträge und Quartalszahlen gelten als wichtige Anlässe für Kurs- und Unternehmensdiskussionen. Zudem wird der hohe Stückpreis der Aktie als möglicher Grund für das geringe Anlegerinteresse genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.

    Fresenius
    Tagesperformance: +2,06 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,21 %
    Chart Fresenius
    ISIN: DE000FRE5EN2
    WKN: FRE5EN
    Die Fresenius Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,06 %.

    BMW
    Tagesperformance: +2,02 %
    Platz 8
    Performance 1M: -15,58 %
    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,02 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu BMW (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um schwache Kurserwartungen für die BMW-Aktie: Einige sehen Kurse unter 40 Euro und wollen erst bei etwa 45 Euro zukaufen; andere rechnen kurzfristig mit rund 50 Euro. Fundamental wird die starke Stellung von BMW im deutschen Elektroautomarkt thematisiert, zugleich aber der Wettbewerb durch VW in Europa und BYD weltweit.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 40,63% PUT: 59,38%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -18,75 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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