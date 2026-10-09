Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den rund siebenprozentigen Kursrückgang nach SpaceX’ Erwerb von 800-MHz-Spektrum. Die Beiträge streiten darüber, ob Starlink zur ernsthaften Konkurrenz für T-Mobile US wird oder zunächst eine Nischenlösung bleibt. Diskutiert werden mögliche Folgen für Telekom-Bewertung und TMUS-Kurs sowie ein möglicher Verkauf der Beteiligung, Sonderdividenden und Aktienrückkäufe als Kurstreiber.