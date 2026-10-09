Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Erholung der Verbio-Aktie von rund 24,28 auf 25,28 Euro und die enttäuschten Erwartungen an den Capital Markets Day. Ein Nutzer sieht 25 Euro als mögliches Worst-Case-Niveau und berichtet von einem Rückkauf bei 24,30 Euro nach einem Verkauf bei über 46 Euro. Zudem wird auf mögliche Kursbewegungen durch US-Investoren gehofft.