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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,83 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Erholung der Verbio-Aktie von rund 24,28 auf 25,28 Euro und die enttäuschten Erwartungen an den Capital Markets Day. Ein Nutzer sieht 25 Euro als mögliches Worst-Case-Niveau und berichtet von einem Rückkauf bei 24,30 Euro nach einem Verkauf bei über 46 Euro. Zudem wird auf mögliche Kursbewegungen durch US-Investoren gehofft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -6,59 %
    Platz 2
    Performance 1M: -11,62 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,59 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den rund siebenprozentigen Kursrückgang nach SpaceX’ Erwerb von 800-MHz-Spektrum. Die Beiträge streiten darüber, ob Starlink zur ernsthaften Konkurrenz für T-Mobile US wird oder zunächst eine Nischenlösung bleibt. Diskutiert werden mögliche Folgen für Telekom-Bewertung und TMUS-Kurs sowie ein möglicher Verkauf der Beteiligung, Sonderdividenden und Aktienrückkäufe als Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +4,50 %
    Platz 3
    Performance 1M: +9,41 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,50 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +3,72 %
    Platz 4
    Performance 1M: +3,36 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,72 %.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: +3,67 %
    Platz 5
    Performance 1M: +5,00 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,67 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +3,62 %
    Platz 6
    Performance 1M: +7,65 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,62 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erhöhtes Handelsvolumen und den Kurs um 6,95 Euro, wo eine große Verkaufsorder offenbar aufgekauft wurde. Diskutiert werden anhaltende Leerverkäufe, Kursschwankungen und geringes Vertrauen nach der langfristigen Talfahrt. Optimisten hoffen auf bessere Zahlen, positive Nachrichten oder eine Übernahme und halten die Bewertung für niedrig; andere verweisen auf die Nähe zum Allzeittief.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 7
    Performance 1M: +6,63 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: +2,47 %
    Platz 8
    Performance 1M: -5,63 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,47 %.

    Nordex
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 9
    Performance 1M: -12,60 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache beziehungsweise gedrückte Kursentwicklung und die Hoffnung auf eine Erholung. Optimisten verweisen auf Nordex’ Auftragsbestand von 18,4 Milliarden Euro, neue Aufträge – darunter ein 192-MW-Projekt in Neuseeland – und erwarten Impulse von den Q3-Zahlen am 30. Oktober. Zudem wird über möglichen Short-Druck und eine technische Keilformation diskutiert; ein Anleger hält seinen Einstieg für verfrüht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

    freenet
    Tagesperformance: -2,25 %
    Platz 10
    Performance 1M: -9,76 %
    Chart freenet
    ISIN: DE000A0Z2ZZ5
    WKN: A0Z2ZZ
    Die freenet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,25 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der freenet-Aktie auf rund 22 Euro und die daraus abgeleitete Dividendenrendite von etwa 8–9 Prozent. Einige sehen die Aktie als unterbewertet und halten die Dividende für tragfähig; waipu.tv und mögliche Ausschüttungssteigerungen gelten als Pluspunkte. Diskutiert wird auch, ob SpaceX freenet Konkurrenz macht oder als Partner Chancen eröffnet. Als möglicher Belastungsfaktor wird die Schwäche der Telekommunikationsbranche genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

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