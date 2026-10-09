Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Tagesperformance: -6,59 %
Performance 1M: -11,62 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,50 %
Performance 1M: +9,41 %
Tagesperformance: +3,72 %
Performance 1M: +3,36 %
Tagesperformance: +3,67 %
Performance 1M: +5,00 %
Tagesperformance: +3,62 %
Performance 1M: +7,65 %
? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,73 %
Performance 1M: +6,63 %
Tagesperformance: +2,47 %
Performance 1M: -5,63 %
Tagesperformance: +2,38 %
Performance 1M: -12,60 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,25 %
Performance 1M: -9,76 %
? wallstreetONLINE-Community zu freenet (KI-generierte Zusammenfassung)
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