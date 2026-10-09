Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 09.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,38 %
Performance 1M: -0,19 %
Tagesperformance: +2,58 %
Performance 1M: -2,63 %
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,56 %
Performance 1M: +0,52 %
Tagesperformance: +2,32 %
Performance 1M: -11,54 %
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Tagesperformance: +2,29 %
Performance 1M: +0,99 %
Tagesperformance: +2,15 %
Performance 1M: +0,12 %
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens (KI-generierte Zusammenfassung)
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