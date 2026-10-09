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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 09.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 09.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,70 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den rund siebenprozentigen Kursrückgang nach SpaceX’ Erwerb von 800-MHz-Spektrum. Die Beiträge streiten darüber, ob Starlink zur ernsthaften Konkurrenz für T-Mobile US wird oder zunächst eine Nischenlösung bleibt. Diskutiert werden mögliche Folgen für Telekom-Bewertung und TMUS-Kurs sowie ein möglicher Verkauf der Beteiligung, Sonderdividenden und Aktienrückkäufe als Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Prosus Registered (N)
    Tagesperformance: +3,38 %
    Platz 2
    Performance 1M: -0,19 %
    Chart Prosus Registered (N)
    ISIN: NL0013654783
    WKN: A2PRDK
    Die Prosus Registered (N) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,38 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 3
    Performance 1M: -2,63 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Abwärtstrend der Siemens-Energy-Aktie und mögliche Unterstützung um 135 Euro, wo der Kurs mehrfach gedreht hat. Volle Auftragsbücher und kommende Quartalszahlen werden als mögliche Impulse für eine Erholung gesehen; einzelne Anleger erwarten Kurse bis 200 Euro. Zinsängste und eine mögliche Marktkorrektur gelten als Risiken. Zuletzt wurde eine Bewegung zurück Richtung 140 Euro erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    TotalEnergies
    Tagesperformance: +2,56 %
    Platz 4
    Performance 1M: +0,52 %
    Chart TotalEnergies
    ISIN: FR0000120271
    WKN: 850727
    Die TotalEnergies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,56 %.

    Bayer
    Tagesperformance: +2,32 %
    Platz 5
    Performance 1M: -11,54 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,32 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche charttechnische Unterstützungen bei 41,79 oder 36,78 Euro und den Abstand zum durchschnittlichen Analystenkursziel von 58,22 Euro. Unsicherheit über ein ausstehendes Gerichtsurteil und mögliche finanzielle Folgen wird als Belastung für den Kurs gesehen. Daneben diskutieren Anleger Kerendias Wachstumspotenzial sowie eine mögliche Aufspaltung und den Wert des Agrargeschäfts.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

    Nokia
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 6
    Performance 1M: +0,99 %
    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

    Siemens
    Tagesperformance: +2,15 %
    Platz 7
    Performance 1M: +0,12 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,15 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Neuordnung des Deutschlandgeschäfts und das laufende Aktienrückkaufprogramm. Neue Aufträge werden als möglicher Impuls für die Aktie gesehen; größere Aufträge und Quartalszahlen gelten als wichtige Anlässe für Kurs- und Unternehmensdiskussionen. Zudem wird der hohe Stückpreis der Aktie als möglicher Grund für das geringe Anlegerinteresse genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.

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