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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Leichte Gewinne - KI-Sorgen lassen nach

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Sorgen lassen nach, US-Börsen starten freundlich
    • Iran-Entspannung und sinkende Ölpreise heben Stimmung
    • SpaceX gewinnt, Mobilfunkriesen verlieren deutlich
    ROUNDUP/Aktien New York - Leichte Gewinne - KI-Sorgen lassen nach
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nachlassende Sorgen über die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben den US-Aktienmärkten am Freitag einen freundlichen Handelsauftakt beschert. Auch die wieder zurückgehenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die daraus resultierend etwas gesunkenen Ölpreise hellten die Anlegerstimmung auf. Positive Impulse lieferten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach die Vereinigten Staaten vor den Zwischenwahlen im November keinen Angriff auf den Iran starten würden. Trump verwies zudem auf "produktive Gespräche" mit dem Iran.

    Der Dow Jones Industrial gewann 0,3 Prozent auf 51.380 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,4 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,3 Prozent auf 7.791 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 30.840 Punkte aufwärts. Damit läuft es für den technologielastigen Index auf eine neutrale Wochenbilanz hinaus.

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    Auslöser für den hohen Nasdaq-Verlust am Donnerstag war ein Medienbericht über unerwartet niedrige Umsätze des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, der Befürchtungen verstärkt hatte, dass sich die KI-Ausgabenflut immer schwerer rechtfertigen lässt. Für Entspannung sorgte am Freitag ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider, dass OpenAI damit rechnet, bis zum Jahresende einen Umsatz von 70 Milliarden US-Dollar zu erreichen oder zu übertreffen. Am Vortag war noch die Rede davon, dass sich die Umsätze des KI-Unternehmens Ende September auf annualisierter Basis auf lediglich 50 Milliarden US-Dollar beliefen. Die Differenz dürfte indes auf den Unterschied zwischen Brutto- und Nettoumsatz hinauslaufen.

    Aus Branchensicht stehen Aktien aus dem Telekomsektor im Anlegerfokus, nachdem der Weltraumkonzern SpaceX den Erwerb von US-Mobilfunkfrequenzen bekanntgegeben hatte und mit seinen Starlink-Satelliten nun zu einem großen Wettbewerber im US-Mobilfunkgeschäft werden könnte. Die SpaceX-Titel gewannen 1,9 Prozent.

    Dagegen sackten die Papiere der bisherigen Platzhirsche in der Branche - AT&T , Verizon und T-Mobile US um 7,0 bis 9,4 Prozent ab. Die Titel von US-Funkmasten-Anbietern wie SBA , American Tower und Crown Castle verbuchten Kursgewinne zwischen 5,6 und 11,0 Prozent.

    Die Anteilscheine von Apple büßten 2,1 Prozent ein. Laut Medienberichten kürzte der Technologiekonzern aufgrund einer unerwartet schwachen Nachfrage nach den Modellen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max seine Bestellungen für Komponenten dieser Smartphone-Modelle.

    Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines macht wegen gestiegener Kraftstoffkosten deutliche Abstriche bei ihrem Jahresausblick. Gleichwohl bleibe die Nachfrage hoch, hieß es von Delta-Chef Ed Bastian. Die Delta-Aktie fiel um 1,7 Prozent.

    Die Aktien von Humana schnellten um 11,4 Prozent hoch, nachdem der Krankenversicherer seine Ergebnisse bei den entscheidenden Qualitätsbewertungen für private Zusatzversicherungen ("Medicare Advantage") verbessert hat, was sich positiv auf die künftigen Umsätze auswirken dürfte.

    Die Titel von Lumentum stiegen um 6,2 Prozent. Der Hersteller von optischen Hightech-Geräten teilte mit, dass seine Komponenten aufgrund der hohen Nachfrage von Technologieunternehmen, die leistungsfähige KI-Rechenzentren benötigen, bis Anfang 2029 "vollständig ausverkauft" seien./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 297,7 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +44,01 %/+70,07 % bedeutet.





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