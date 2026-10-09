Lumentum Holdings Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 09.10.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Lumentum Holdings Aktie. Mit einer Performance von +6,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lumentum Holdings Aktie. Nach einem Plus von +3,45 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.001,05€, mit einem Plus von +6,84 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Lumentum Holdings investiert ist, kann sich über eine Rendite von +61,51 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +7,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,91 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +210,55 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,31 % geändert.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,03 % 1 Monat +18,91 % 3 Monate +61,51 % 1 Jahr +612,47 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Stand: 09.10.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 90 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,26 Mrd.EUR € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Lumentum-CEO Michael Hurlston erklärte in einem aktuellen Bloomberg-Interview, dass die Produktionskapazitäten für bestimmte optoelektronische Komponenten inzwischen praktisch bis Anfang 2029 ausverkauft seien.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Lumentum Holdings?

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,52 %. Broadcom notiert im Plus, mit +1,53 %.

Lumentum Holdings Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Lumentum Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Lumentum Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.