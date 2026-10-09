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    ZenaTech stellt Stacklens vor – KI-gestützte intelligente Schutzbrille für Außendiensttechniker und Industriearbeiter

    ZenaTech stellt Stacklens vor – KI-gestützte intelligente Schutzbrille für Außendiensttechniker und Industriearbeiter
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Freihändiger KI-Assistent, Live-Video-Unterstützung und Wärmebildgebung in zertifizierten Schutzbrillen bringen die Smart-Glasses-Technologie an den Einsatzort

     

    Vancouver, British Columbia, (9. Oktober 2026) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone as a Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, hat heute Stacklens vorgestellt – eine Produktlinie KI-gestützter intelligenter Schutzbrillen, die für Außendiensttechniker, Inspektoren und Industrieteams konzipiert wurde. Stacklens wurde konzipiert, um die Freihand-Kamera-, Audio- und KI-Funktionen von intelligenten Brillen für Endverbraucher in eine zertifizierte Schutzbrille zu bringen, die für den Einsatz vor Ort gebaut wurde. Ziel ist es, Technikern zu ermöglichen, Anweisungen einzusehen, einen Experten hinzuzuziehen und eine Inspektion zu dokumentieren, ohne dabei ihre Werkzeuge aus der Hand legen oder ihre Handschuhe ausziehen zu müssen. Stacklens wird von Tillerstack entwickelt, einer Tochtergesellschaft von ZenaTech und gehört zu deren KI-gestütztem SaaS-Ökosystem Zoo Office für Unternehmensproduktivität. Das Produkt befindet sich zurzeit in der Prototypen- und Testphase, wobei Pilotprojekte mit Kunden voraussichtlich 2027 beginnen sollen.

     

    „Intelligente Brillen sind bei den Verbrauchern angekommen, aber die Menschen, die am meisten davon profitieren könnten, sind die Millionen von Technikern, die bei ihrer Arbeit beide Hände frei haben müssen und konkrete Antworten benötigen“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Stacklens bringt einen KI-Experten, eine Kamera und einen direkten Draht zu einem erfahrenen Techniker direkt in eine Schutzbrille. Die Technologie ergänzt unsere Drohnendienstleistungen und Unternehmenssoftware auf natürliche Weise, und wir sehen darin eine vielversprechende neue Geschäftsmöglichkeit für ZenaTech.“

     

    ZenaTech plant, Stacklens in drei Versionen auf den Markt zu bringen, die jeweils für unterschiedliche Einsatzumgebungen und Anwendungsfälle geeignet sind.

     

    Stacklens wurde außerdem konzipiert, um sich mit dem erweiterten Drohnen- und Drone as a Service-Ökosystem von ZenaTech zu verbinden, wodurch es dem Feldpersonal eine natürliche Erweiterung der bestehenden KI- und Drohnentechnologie des Unternehmens für einen effizienteren Abschluss von Inspektions- oder Wartungsarbeiten und die Datenerfassung bietet.

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