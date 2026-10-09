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    JEFFERIES stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 255 auf 252 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein schwächerer Auftragseingang im dritten Quartal sowie zusätzliche Kosten im Offshore-Bereich hätten die Aktie zuletzt zwar belastet. Analyst Lucas Ferhani sieht jedoch laut einer am Freitag vorliegenden Studie als Folge davon eine deutlich bessere Ausgangslage für das vierte Quartal des Windkraftanlagenbauers./ck/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 25,48EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 17:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Lucas Ferhani
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 252
    Kursziel alt: 255
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A




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