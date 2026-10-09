JEFFERIES stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 255 auf 252 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein schwächerer Auftragseingang im dritten Quartal sowie zusätzliche Kosten im Offshore-Bereich hätten die Aktie zuletzt zwar belastet. Analyst Lucas Ferhani sieht jedoch laut einer am Freitag vorliegenden Studie als Folge davon eine deutlich bessere Ausgangslage für das vierte Quartal des Windkraftanlagenbauers./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 25,48EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 17:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 252

Kursziel alt: 255

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

