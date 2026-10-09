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    OPPO Find X10 Pro Max Goes Global with MediaTek’s 2nm Dimensity 9600 Pro

    Power meets efficiency: OPPO’s Find X10 Pro Max is set to bring MediaTek’s 2nm Dimensity 9600 Pro, smarter AI and faster graphics to international markets.

    OPPO Find X10 Pro Max Goes Global with MediaTek’s 2nm Dimensity 9600 Pro
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • OPPO’s upcoming Find X10 Pro Max will be among the first smartphones to feature the MediaTek Dimensity 9600 Pro and will launch in international markets.
    • Built on TSMC’s 2nm N2P process, the chipset offers up to 61% better CPU multi-core energy efficiency than the previous-generation process.
    • Its new eight-core CPU configuration delivers a reported 17% overall performance improvement.
    • The G2-Ultra NX GPU provides enhanced ray tracing and neural graphics, with around 27% higher performance under sustained heavy workloads.
    • A dual-NPU design boosts LLM prefill performance by 51%; its Super Efficient NPU is 40% more power efficient.
    • OPPO’s new Laminar Flow Engine, developed with MediaTek, aims to improve system responsiveness, app launches and content loading while keeping power consumption low.



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