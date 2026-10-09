OPPO Find X10 Pro Max Goes Global with MediaTek’s 2nm Dimensity 9600 Pro
Power meets efficiency: OPPO’s Find X10 Pro Max is set to bring MediaTek’s 2nm Dimensity 9600 Pro, smarter AI and faster graphics to international markets.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- OPPO’s upcoming Find X10 Pro Max will be among the first smartphones to feature the MediaTek Dimensity 9600 Pro and will launch in international markets.
- Built on TSMC’s 2nm N2P process, the chipset offers up to 61% better CPU multi-core energy efficiency than the previous-generation process.
- Its new eight-core CPU configuration delivers a reported 17% overall performance improvement.
- The G2-Ultra NX GPU provides enhanced ray tracing and neural graphics, with around 27% higher performance under sustained heavy workloads.
- A dual-NPU design boosts LLM prefill performance by 51%; its Super Efficient NPU is 40% more power efficient.
- OPPO’s new Laminar Flow Engine, developed with MediaTek, aims to improve system responsiveness, app launches and content loading while keeping power consumption low.
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