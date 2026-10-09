Jefferies hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 126 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 100,3 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 108,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +8,65 %/+31,79 % bedeutet.