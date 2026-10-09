ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 126 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel leicht auf 126 Euro an
- Buy-Einstufung bleibt trotz Unsicherheit bestehen
- Volle Auftragsbücher, Q3-Zahlen im Erwartungsrahmen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktie des Bremssystemherstellers für Nutzfahrzeuge, Knorr-Bremse , von 125 auf 126 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die Schwäche im europäischen Schienengüterverkehr und regulatorische Unsicherheiten in der US-Lkw-Branche sorgten kurzfristig für Kursschwankungen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am fundamentalen Bild des Unternehmens ändere sich aber nichts. Dabei verwies er auf gut gefüllte Auftragsbücher. Die Zahlen zum dritten Quartal dürften außerdem den Erwartungen entsprechen, wobei der Auftragseingang positiv überraschen könnte./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 100,3 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 108,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +8,65 %/+31,79 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 126 Euro
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Community Beiträge zu Knorr-Bremse - KBX100 - DE000KBX1006
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Knorr‑Bremse erzielte 2025:
- Ein operatives EBIT von rund 1,0 Mrd. EUR,
- eine EBIT‑Marge von 13 %,
- einen Umsatz von ca. 7,8 Mrd. EUR,
- und einen Rekord‑Free‑Cashflow von 790 Mio. EUR.
Die EBIT-Marge liegt in etwa in der Grössenordnung von dem, was Rheinmetall erwirtschaftet.