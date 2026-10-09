Rock Tech Lithium schließt die zuvor angekündigte Privatplatzierung in Höhe von 6 Millionen kanadischen Dollar ab

TORONTO, 9. Oktober 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (die „Gesellschaft“ oder „Rock Tech“) freut sich, den Abschluss seiner zuvor angekündigten erweiterten, non-brokered Privatplatzierung zu bekannt zu geben, im Rahmen derer das Unternehmen insgesamt 9.219.301 Units (die „Units“) zu einem Preis von 0,65 Dollar pro Unit ausgegeben hat, was einem Bruttoerlös von insgesamt rund 6.000.000 Dollar entspricht (die „Platzierung“).

Die Emission wurde in drei Tranchen abgeschlossen, wobei das Unternehmen in der ersten Tranche 2.769.300 Units, in der zweiten Tranche 5.402.493 Units und in der dritten und letzten Tranche 1.047.508 Units ausgab, was insgesamt 9.219.301 Units entspricht.

Ein strategischer Investor zeichnete Anteile im Gesamtwert von 3,25 Millionen Dollar aus der Emission; das Unternehmen geht davon aus, mit diesem Investor eine strategische Kapitalbeteiligung auf Projektebene an seinem vollständig genehmigten Lithiumhydroxidkonverter in Guben, Brandenburg, einzugehen.

Jede Unit besteht aus einer Stammaktie am Kapital von Rock Tech (die „Stammaktien“) und einem halben Bezugsrecht auf eine Stammaktie (jedes ganze Bezugsrecht auf eine Stammaktie wird als „Bezugsrecht“ bezeichnet). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber, eine Stammaktie (eine „Optionsaktie“) zu einem Ausübungspreis von 0,90 Dollar pro Optionsaktie innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum des jeweiligen Optionsscheins zu erwerben, vorbehaltlich und gemäß den Bedingungen der den Optionsschein verbriefenden Urkunde, einschließlich einer Anpassung unter bestimmten Umständen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung zahlte das Unternehmen an berechtigte Vermittler (zusammenfassend die „Vermittler“) Barprovisionen in Höhe von insgesamt 161.702,70 Dollar und gab insgesamt 251.771 Vermittler-Optionsscheine (die „Vermittler-Optionsscheine“) an diese Vermittler aus. Jeder Vermittler-Optionsschein berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,65 Dollar pro Stammaktie zu erwerben.