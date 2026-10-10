wO-User zum Kurssturz bei Newron Pharma: „Der Wirkstoff ist – Stand jetzt – tot"

Die Newron Pharmaceuticals S.p.A. steht nach einem heftigen Kursrutsch im Mittelpunkt der Diskussionen in der wallstreetONLINE-Community. Auslöser war die Mitteilung vom 8. Oktober zum anhaltenden FDA-Stopp der Phase-3-Studie mit dem Hoffnungsträger Evenamide. Die US-Arzneimittelbehörde verwies auf vier Todesfälle bei mit Evenamide behandelten Patienten, von denen einer möglicherweise mit dem Wirkstoff zusammenhängt. Die Nachricht löste einen Ausverkauf aus und sorgte für erhebliche Verunsicherung.

Im Mittelpunkt der Diskussion stehen neben den Sicherheitsbedenken vor allem die Kommunikation des Managements und die Frage, ob der Kurssturz gerechtfertigt ist. Während einige wO Nutzer von einem Vertrauensverlust und erheblichen Zulassungsrisiken sprechen, sehen andere in zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen eine Chance, den FDA-Stopp aufzuheben. Nach der Telefonkonferenz des Managements gehen die Einschätzungen weit auseinander.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgen die Finanzierung des weiteren Studienprogramms, mögliche Übernahmefantasien und die entscheidende Frage, ob Evenamide mit den für das erste Quartal 2027 erwarteten Studiendaten überzeugen kann. Hier einige Stimmen aus der Newron-Diskussion im wO-Forum zur aktuellen Entwicklung:

Pata2603: "Das wird dann wohl dunkelrot heute. Auf die Erklärungen bin ich gespannt..."

Rk1993: "Vier Tote sind schon ne andere Nummer als einer…"

Skinniwilli: "Ist so, aber es ist auch so, dass drei davon entkräftet wurden und dann bleibt es bei dem einen, bei dem alles oder nichts besonderes die Ursache gewesen sein kann."

STOER: "Endlich weiß man auch als Kleinaktionär woran man ist. Wenn man so den Kursverlauf die letzten Wochen-Tage anschaut könnte der Verdacht aufkommen, daß es andere schon deutlich eher wußten ?....aber das sind nur Mutmaßungen. Vier Tote sind mir jetzt neu, die sind bisher an mir vorbeigegangen auch die Herzrhytmusstörungen durch Eve hatte ich bisher nicht auf dem Zeiger....ansonsten wohl alles wie gehabt? Interessant wird es nach dieser Meldung wie es weitergeht....eigentlich könnte die Sitation jetzt passend für ein Übernahmeangebot sein."

darauf Taurvi: "Übernahmeangebot, welche bp will den da investieren jetzt kommen plötzlich Tote hervor die nie kommuniziert wurden und plötzlich sogar einer mit möglicherweise mit Zusammenhang mit Evenamide, seit Monaten / Jahren wurde immer pupliziert dass es keinen Zusammenhang gab mit Eve, das ist klare Täuschung der Anleger, heute sehen wir garantiert die 6 wenn nicht sogar die 5, wenn man so verarscht wird was wird sonst noch verheimlicht? Die Aktie wird niemand mit anfassen bis der FDA hold weg ist und an alle Verschwöhrer wegen der fda, die fda scheint sauber gearbeitet zu haben in Gegensatz zu Newron und ich weiss auch einfach nicht mehr wie lange man Weber hier verteidigen will als CEO bekommt er ein riesen Gehalt und dadurch muss er auch die Verantwortung für diese Debakel übernehmen."

Marvelfreak: "Ich weiß ja nicht, aber für mich fällt das unter grobe Anlegertäuschung…."

XC_2011: "Die letzten beissen die Hunde. Gottseidank habe ich einen tiefen Einstandspreis. Sieht wirklich so aus als ob der Weber sich verzockt hat. Habe ich eigentlich immer befürchtet. Warten wir mal die Konferenz ab."

Duenschi: "Zitat aus der heutigen PR: In ihrer schriftlichen Mitteilung weist die FDA darauf hin, dass es in allen bisherigen klinischen Studien mit Evenamide insgesamt vier Todesfälle bei mit Evenamide behandelten Patienten gab, verglichen mit einem Todesfall bei Patienten, die ein Placebo erhielten. Von den vier Todesfällen bei mit Evenamide behandelten Patienten wurden drei von den Studienleitern als nicht mit Evenamide in Zusammenhang stehend eingestuft; ein Fall wurde hingegen als «möglicherweise in Zusammenhang stehend» eingestuft, da bei zwei Autopsien keine eindeutige Todesursache festgestellt werden konnte.

Die vier Todesfälle bei mit Evenamide behandelten Patienten entsprechen einer Inzidenz von 0,56 % im Vergleich zu einem Todesfall unter Placebo (Inzidenz von 0,27 %). Nach Korrektur um die Behandlungsdauer betrug die Sterblichkeitsrate für Evenamide pro 100 Patientenjahre 1,31, verglichen mit einer Rate von 1,81 unter Placebo».

Die FDA reitet auf derselben Geschichte mit den Herzrhythmusstörungen rum für die Newron extra Sicherheitsstudien gemacht hat, welche KEINE negativen Auswirkungen zeigten. Das ist reine Schikane. Ich glaube ein klassisches amerikanisches Frühstück ist tödlicher wie Evenamide.

-30% pre-market deutet auf krass eingeschränktes Leseverständnis der Anleger hin."

Robbi30: "Ein Glück, dass Newron den Blick nach Asien gerichtet hat. Eisai und Myung haben eine gründliche DueDilligence gemacht. Sollte es wirklich eine reellle Gefahr bzgl. Herzrhythmusstörungen geben, dann wären beide Unternehmen niemals unter den Konditionen eingestiegen als Lizenzpartner. Dann wird Evenamide eben zuerst außerhalb der USA fortgesetzt und zugelassen. Jetzt wissen wir alle, warum bisher noch keine. großen Player aus den USA an Bord sind. Es ist die ominöse Gefahr von angeblichem Herzrhythmusstörungen. Newron hat allerdings durch zusätzliche Sicherheitsstudien diese Zweifel ausgeräumt. Die FDA ist ein kleines bockiges Kind was seinen Willen nicht bekommt. 100 Prozent das trumpsche Verhalten."

STOER: "....hier geht es doch kaum um vier, fünf oder nur einen Toten. Wer lesen kann wird schnell erkennen, daß es wegen Eve wohl einzig einen gab und selbst der ist noch fraglich. Hier geht es um Vertrauen, Glaubwürdigkeit, etc. und dies ist wohl auf dem Nullpunkt angelangt?"

Winnertakeshalf: "Nachdem ich es ein paar Mal gelesen habe, gibt es eigentlich nichts Falsches daran: ein Todesfall in der neuen Studie, die anderen liegen schon eine Weile zurück. Alle anderen Studien laufen noch. Zu viel Fokus auf die FDA. Wenn alle anderen Studien positiv ausfallen, werden auch die USA den Markt öffnen. Die Welt ist groß, der US-Markt ist der größte, aber wenn es funktioniert, werden sie es auch wollen, nur etwas später. Weber wird heute Nachmittag mit den „großen Jungs“ sprechen – wie ich schon sagte, wir „kleinen Fische“ bekommen die Aufzeichnung."

Dabertomalos: "Sollten sich die Ergebnissen um nur ein Quartal nach hinten verschieben (was in der Biotechbranche sehr häufig vorkommt) geraten sie schon in massive Probleme, da das Geld nur bis zum Ende des 2. Quartals 27 reicht.... und da hat sich auch schon so manche Pharmabude den Zeitraum schöngerechnet.... bei 120 Mio Marketcap fällt die KE doch eher bescheiden aus...."

Winnertakeshalf: "Ich habe mehr gekauft – warum? Heute findet eine Telefonkonferenz statt, um die „großen Jungs“ zu beruhigen. Die wissen zwar schon alles, aber es sieht gut aus. Ich erwarte eine kleine Erholung, die ich verkaufen werde – ein kleines Geschäftchen. Sobald die Leute merken, dass es gar nicht so schlimm ist – das hier passiert immer noch und wird nicht einfach verschwinden. Vielleicht dauert es in den USA noch ein bisschen länger, oder habt ihr alle eure Fantasiegewinne schon ausgegeben? Um ehrlich zu sein, ich habe auch ein bisschen ausgegeben."

darauf Enigmatrs: "Die kleinen Jungs verkaufen heute, die grossen intelligenten kaufen….."

Marvelfreak: "Newron brennt der Kittel und Weber weiß nun das Mist gebaut wurde. Deshalb auch der Call heute Mittag mit dem Versuch der Schadensbegrenzung. Aber der Zug ist wohl abgefahren erstmal. Ich wüsste nicht wer hier aktuell noch Vertrauen haben sollte, außer einzelne Protagonisten hier."

D4YW4LK3R: "Ich kann es nur gebetsmühlenartig wiederholen... der alles entscheidende Fakt wird sein, ob Eve den primären Endpunkt der Enigma-1 signifikant erreicht oder nicht. Alles vorher (auch die Kurse bei über 30) waren und sind nur Momentaufnahmen. Wer sein Geld zeitnah braucht sollte nicht in Aktien investieren. Wer derartige Rücksetzer nicht aushält sollte nicht in kleinere Pharma Titel investieren."

Blitzableiter: "So, hab den ganzen Call angehört und bin hoch zufrieden. Ravi hat alles super erklärt und ist im Detail auf die Todesfälle eingegangen. Seine Antworten haben mich überzeugt. Finanzierung laut Weber in 2027 sichergestellt. Danke an das Management für den guten Call!! In ca. zwei Wochen sollen die Protokolländerungen eingereicht werden. Man wird vorab zusätzliche Test machen und wenn nur geringe Anzeichen für eine Herzkrankheit bestehen, wird man diese aussortieren. Auch während der laufenden Behandlung werden zusätzliche Tests und Überwachungsmaßnahmen eingeführt. Die FDA hat keine konkreten Forderungen vorgeschlagen, sondern Newron aufgefordert geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Das wird jetzt in den nächsten zwei Wochen passieren, dann hat die FDA 30 Tage Zeit für ihre Entscheidung. Wir können noch vor Jahresende die Aufhebung des Holds sehen, wenn die FDA sich erneut weigert, wirds langsam lächerlich.

Klar die zusätzlichen Maßnahmen werden mehr Geld kosten, aber wie Weber versichert hat ist die Finanzierung bis zu dem Auslesen der 12-Wochendaten und dem Auslesen der längerfristigen Daten gesichert."

Duenschi: "Newron: Endlich Klartext vom Management. Heute hat Newron in einer Pressekonferenz endlich konkret erklärt, worum es beim FDA-Hold tatsächlich geht. Damit sind die Gerüchte vom Tisch, dass das Kapital ausgeht oder auf ENIGMA-TRS 2 massive Auflagen zukommen. Das hat das Management gut gemacht. Es hat allerdings lange gedauert. Ich will niemandem etwas unterstellen, aber die lange Funkstille und der Kursrückgang dürften den Zeichnern der Kapitalerhöhung nicht ungelegen gekommen sein. Die konnten zu tiefen Kursen in Ruhe nachkaufen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Wie andere heute schon geschrieben haben: Entscheidend ist das erste Quartal 2027. Dann zeigt sich, was Evenamide kann und was nicht. Alles davor ist danach Geschichte. Barfuss oder Lackschuh.

Ich habe heute noch 500 Stück dazugenommen, als kleines Spielgeld. Ich gehe davon aus, dass auch die Zeichner der Kapitalerhöhung nichts gegen einen baldigen Kursanstieg haben. Sobald die finale Kommunikation mit der FDA und deren konkrete Auswirkungen veröffentlicht sind, sollte sich die Lage zusätzlich beruhigen. Fazit: Alles on track. Die Börsenkapitalisierung ist extrem tief, das Chancen-Risiko-Verhältnis aus meiner Sicht sehr gut.

PS: Hätte man nicht diesen unfassbar niedrigen Floopreis angesetzt, wären wir vermutlich nicht auf einem Niveau, dass fast einer Pleite entspricht."

Frieburg: "Der Call ist bei Newron hochgeladen. Dort wo auch die Präsentationen sind."

Blitzableiter: "Wir haben 5 Todesfälle und folgende mögliche Ursachen:

• eine unabhängig von der Behandlung eingetretene Todesursache: Fenstersturz (Placebo-Patient), Brot verschluckt,

• das bestehende Antipsychotikum,

• Evenamide

• oder eine Wechselwirkung.

Die Einschätzung der Prüfärzte ist dabei wichtig, aber kein sicherer Beweis.

Der Tod des Patienten, der genauso wie sein Vater im Schlaf gestorben ist und der gestorbene Patient mit Atherosklerose könnte man auch eher dem ersten Spiegelstrich zuordnen. Bleibt ein weiterer Todesfall auf den Spiegelstrich 2-4 zutreffen kann.

Wenn man diese Details jetzt kennt, heute Morgen in der ad hoc aber lesen musste, dass die FDA den Hold aufgrund von 5 Todesfällen auferlegt hat, ohne weitere Details zu nennen, dann ist das ein großer Unterschied. Die Krankheit ist komplex, die FDA ist strange und es tut mir leid um die Toten, aber dafür über 100 Millionen an Marktkapitalisierung vernichtet ist schon krass.

Willkommen in Biotech-Land!!"

Methusalix02: "Der Kurs spricht leider ne eindeutige Sprache. Der Wirkstoff ist - Stand jetzt - tot. Ohne FDA wird es wohl auch in Europa keine Zulassung geben .Der Wert verkommt zum Zockerpapier… leider!"

Magnetfeldfredy: "Der Call zeigt wie lächerlich die FDA mit Willkür Newron hänselt, das Management ist tiefenentspannt weil Sie wissen, Evenamide ist sicher und der Jackpot ist die Studie ausserhalb der USA! Tenbagger in einem Jahr!"

Gunther1978: "Der Kurssturz von heute Morgen hätte nicht sein müssen. Die Meldung, dass es insgesamt 4 Tote in all den Studien im Evenamide-Arm gegeben hat, hätte im Vorfeld deutlich und klarer kommuniziert werden können. Dann wäre keiner überrascht gewesen und der ein oder andere hätte das Risiko und sein Investment eventuell anders eingestuft. Das sind die Folgen der bisherigen "Misskommunikation". Die Ausführungen im Call zu den Todesfällen waren längst überfällig. Sehr gut, dass sie es jetzt endlich getan haben. Anscheinend erst nach etwas Druck aus verschiedenen Richtungen. Der letzte Todesfall hat anscheinend die FDA nochmals tiefgründiger die Akten Sichten lassen. Evenamide ist ein Natriumkanalblocker. Bestimmte genetische Veränderungen von Natriumkanälen können das Risiko gefährlicher Herzrhythmusstörungen erhöhen. Die FDA fragt deshalb im Wesentlichen:

Könnte Enipatide bei einer kleinen Gruppe bislang nicht erkannter Patienten mit einer Natriumkanalopathie – beispielsweise Brugada-Syndrom – gefährliche Arrhythmien auslösen?

Das ist für mich ein Hinweis darauf, dass die FDA das Thema wirklich ernst nimmt. Gleichzeitig deutet es darauf hin, dass die Behörde möglicherweise einen Weg sieht, das Risiko durch ein besseres Patientenscreening kontrollierbar zu machen. Aber absolut unverständlich, warum die Begründung der FDA erst jetzt kommt. Das hätten die Newron schon im Mai oder im Gespräch mitteilen können. Allerdings blöd, wenn die FDA selber nicht weiß wie. Das klingt in der Tat wie "Willkür".

Der Hold ist und bleibt ein sehr großes Risiko, hinsichtlich Zulassung. Es scheint nicht unmöglich zu sein eine Zulassung zu erhalten ohne die US-Patienten, aber es wäre anscheinend besser wenn man US-Zentren in der Studie hätte. Newron ist demnach gut beraten hier weiterhin konstruktiv zu arbeiten. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann möchte Newron die Protokolländerungen in den nächsten 10 bis 12 Tagen einreichen. Danach nochmal 30 Tage Zeit für die FDA. Also spätestens Ende November sollte eine hoffentlich positive Antwort vorliegen.

Ansonsten scheint man im Plan zu sein, was sehr gut ist. Die Kursreaktion der letzten Wochen erachte ich als deutlich übertrieben, trotz dem Hold. Aber Börse ist eben nicht immer logisch oder analytisch."

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur Lage bei Newron Pharma gefallen hat und vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zu Newron Pharma teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wallstreetONLINE anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.



Viele Grüße

Ihr Hardy Schilling, Head of Community