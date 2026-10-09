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    Aktien Frankfurt Schluss

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    Öl und Anleihen helfen Dax zurück über 25.000 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erholt sich und steigt zurück über 25.000 Punkte
    • Sinkende Renditen und weniger Öldruck stützen die Börse
    • MDax und EuroStoxx steigen, Dax verliert 0,6 Prozent
    Aktien Frankfurt Schluss - Öl und Anleihen helfen Dax zurück über 25.000 Punkte
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag seine Vortagesverluste nahezu wett gemacht und die Marke von 25.000 Punkten zurückerobert. Unterstützung kam vom Anleihemarkt angesichts rückläufiger Renditen. Am Ölmarkt ließ der Preisdruck ebenfalls nach. Ausschlaggebend dafür war ein Dementi von US-Präsident Donald Trump zu angeblich neuen US-Angriffen im Iran.

    Mit einem Plus von 1,13 Prozent auf 25.087,27 Zählern ging der deutsche Leitindex aus dem Handel und hat damit im Wochenverlauf 0,6 Prozent verloren. Am Vortag war er gleich zum Börsenauftakt unter die 25.000 Punkte gefallen und hatte zeitweise den tiefsten Stand seit dem 23. Juli erreicht.

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    "Der Sprung zurück über die psychologische 25.000-Punkte-Marke sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter der Oberfläche erhebliche Unsicherheitsfaktoren glimmen", mahnte Timo Emden, Analyst beim Broker CapTrader und sah vor allem Schnäppchenjäger unterwegs.

    Der MDax mit den mittelgroßen Werten stieg am Freitag um 1,64 Prozent auf 29.989,90 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,76 Prozent auf 6.173,37 Zähler. Außerhalb der Euroregion legten der Schweizer SMI und der britische FTSE 100 ebenfalls zu./ck/he





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