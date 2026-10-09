Der Börsen-Tag
Börse heute: Salzgitter springt 14,55 % – Telekom stürzt 8,39 % ab
Nebenwerte geben den Takt vor: SDAX und MDAX führen die Börsen an. Salzgitter glänzt mit einem Kurssprung, während die Deutsche Telekom deutlich verliert. Auch die US-Indizes legen zu.
Foto: Deutsche Telekom
Entwicklung der Indizes**SDAX führt die Kursgewinne an – TecDAX leicht im Minus** Die wichtigsten deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich. Unter den sechs betrachteten Indizes verzeichnet der SDAX mit einem Plus von 1,04 Prozent auf 18.112,02 Punkte den stärksten Anstieg. Knapp dahinter folgt der MDAX, der um 1,00 Prozent auf 29.999,56 Punkte zulegt. Der DAX gewinnt 0,50 Prozent und steht bei 25.096,93 Punkten. Damit bleibt seine heutige Entwicklung hinter der von MDAX und SDAX zurück. Als einziger der verglichenen Indizes liegt der TecDAX im Minus: Er verliert 0,10 Prozent auf 3.982,08 Punkte. Auch die beiden US-Indizes notieren höher. Der US 30 steigt um 0,49 Prozent auf 51.479,06 Punkte und entwickelt sich damit nahezu gleichauf mit dem DAX. Der US 500 legt um 0,38 Prozent auf 7.795,46 Punkte zu, bleibt jedoch hinter den Kursgewinnen von DAX, MDAX, SDAX und US 30 zurück. Insgesamt führen damit die deutschen Nebenwerte das heutige Kursplus an, während der TecDAX gegen den überwiegend positiven Trend leicht nachgibt.
DAX: Zalando führt, Deutsche Telekom verliert deutlichZalando war mit einem Plus von 4,14 Prozent der stärkste DAX-Wert. Siemens und Siemens Energy folgten mit jeweils 2,78 Prozent. Auf der Verliererseite fiel die Deutsche Telekom mit einem Minus von 8,39 Prozent besonders stark zurück. Rheinmetall gab 0,24 Prozent nach, die Commerzbank 0,29 Prozent.
MDAX: Salzgitter legt kräftig zuSalzgitter stieg um 14,55 Prozent und setzte sich damit an die Spitze des MDAX. Rational gewann 6,95 Prozent, ThyssenKrupp 5,58 Prozent. Die Verluste fielen geringer aus: Schaeffler sank um 2,48 Prozent, freenet um 2,40 Prozent und Jenoptik um 2,27 Prozent.
SDAX: Secunet vorn, SCHOTT Pharma am schwächstenSecunet Security Networks erzielte mit 8,10 Prozent den größten Zuwachs im SDAX. HelloFresh legte 6,84 Prozent zu, Verbio 6,14 Prozent. Dem standen Verluste bei SCHOTT Pharma von 4,06 Prozent, VINCORION von 2,36 Prozent und HYPOPORT von 1,46 Prozent gegenüber.
TecDAX: Verbio an der SpitzeVerbio war mit einem Plus von 6,14 Prozent der stärkste TecDAX-Wert. Drägerwerk gewann 4,32 Prozent, Carl Zeiss Meditec 4,19 Prozent. Bei den schwächsten Werten verzeichnete die Deutsche Telekom mit minus 8,39 Prozent den größten Rückgang. freenet verlor 2,40 Prozent, Jenoptik 2,27 Prozent.
US 30: Amazon mit größtem PlusAmazon führte den US 30 mit einem Zuwachs von 2,50 Prozent an. Visa (A) stieg um 2,14 Prozent, Microsoft um 2,09 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien notierten ebenfalls im Plus: Visa (A) gewann 2,14 Prozent, Microsoft 2,09 Prozent und Cisco Systems 1,83 Prozent.
US 500: Crown Castle steigt zweistelligCrown Castle legte im US 500 um 13,94 Prozent zu und lag damit vor Humana mit 12,72 Prozent und American Tower mit 8,08 Prozent. Auch die genannten Flopwerte verbuchten Gewinne: Valero Energy stieg um 1,23 Prozent, Autodesk und TransDigm Group jeweils um 1,21 Prozent.
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