🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Der Börsen-Tag

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börse heute: Salzgitter springt 14,55 % – Telekom stürzt 8,39 % ab

    Nebenwerte geben den Takt vor: SDAX und MDAX führen die Börsen an. Salzgitter glänzt mit einem Kurssprung, während die Deutsche Telekom deutlich verliert. Auch die US-Indizes legen zu.

    Der Börsen-Tag - Börse heute: Salzgitter springt 14,55 % – Telekom stürzt 8,39 % ab
    Foto: Deutsche Telekom

    Entwicklung der Indizes

    **SDAX führt die Kursgewinne an – TecDAX leicht im Minus** Die wichtigsten deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich. Unter den sechs betrachteten Indizes verzeichnet der SDAX mit einem Plus von 1,04 Prozent auf 18.112,02 Punkte den stärksten Anstieg. Knapp dahinter folgt der MDAX, der um 1,00 Prozent auf 29.999,56 Punkte zulegt. Der DAX gewinnt 0,50 Prozent und steht bei 25.096,93 Punkten. Damit bleibt seine heutige Entwicklung hinter der von MDAX und SDAX zurück. Als einziger der verglichenen Indizes liegt der TecDAX im Minus: Er verliert 0,10 Prozent auf 3.982,08 Punkte. Auch die beiden US-Indizes notieren höher. Der US 30 steigt um 0,49 Prozent auf 51.479,06 Punkte und entwickelt sich damit nahezu gleichauf mit dem DAX. Der US 500 legt um 0,38 Prozent auf 7.795,46 Punkte zu, bleibt jedoch hinter den Kursgewinnen von DAX, MDAX, SDAX und US 30 zurück. Insgesamt führen damit die deutschen Nebenwerte das heutige Kursplus an, während der TecDAX gegen den überwiegend positiven Trend leicht nachgibt.

    DAX: Zalando führt, Deutsche Telekom verliert deutlich

    Zalando war mit einem Plus von 4,14 Prozent der stärkste DAX-Wert. Siemens und Siemens Energy folgten mit jeweils 2,78 Prozent. Auf der Verliererseite fiel die Deutsche Telekom mit einem Minus von 8,39 Prozent besonders stark zurück. Rheinmetall gab 0,24 Prozent nach, die Commerzbank 0,29 Prozent.

    MDAX: Salzgitter legt kräftig zu

    Salzgitter stieg um 14,55 Prozent und setzte sich damit an die Spitze des MDAX. Rational gewann 6,95 Prozent, ThyssenKrupp 5,58 Prozent. Die Verluste fielen geringer aus: Schaeffler sank um 2,48 Prozent, freenet um 2,40 Prozent und Jenoptik um 2,27 Prozent.

    SDAX: Secunet vorn, SCHOTT Pharma am schwächsten

    Secunet Security Networks erzielte mit 8,10 Prozent den größten Zuwachs im SDAX. HelloFresh legte 6,84 Prozent zu, Verbio 6,14 Prozent. Dem standen Verluste bei SCHOTT Pharma von 4,06 Prozent, VINCORION von 2,36 Prozent und HYPOPORT von 1,46 Prozent gegenüber.

    TecDAX: Verbio an der Spitze

    Verbio war mit einem Plus von 6,14 Prozent der stärkste TecDAX-Wert. Drägerwerk gewann 4,32 Prozent, Carl Zeiss Meditec 4,19 Prozent. Bei den schwächsten Werten verzeichnete die Deutsche Telekom mit minus 8,39 Prozent den größten Rückgang. freenet verlor 2,40 Prozent, Jenoptik 2,27 Prozent.

    US 30: Amazon mit größtem Plus

    Amazon führte den US 30 mit einem Zuwachs von 2,50 Prozent an. Visa (A) stieg um 2,14 Prozent, Microsoft um 2,09 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien notierten ebenfalls im Plus: Visa (A) gewann 2,14 Prozent, Microsoft 2,09 Prozent und Cisco Systems 1,83 Prozent.

    US 500: Crown Castle steigt zweistellig

    Crown Castle legte im US 500 um 13,94 Prozent zu und lag damit vor Humana mit 12,72 Prozent und American Tower mit 8,08 Prozent. Auch die genannten Flopwerte verbuchten Gewinne: Valero Energy stieg um 1,23 Prozent, Autodesk und TransDigm Group jeweils um 1,21 Prozent.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag Börse heute: Salzgitter springt 14,55 % – Telekom stürzt 8,39 % ab Nebenwerte geben den Takt vor: SDAX und MDAX führen die Börsen an. Salzgitter glänzt mit einem Kurssprung, während die Deutsche Telekom deutlich verliert. Auch die US-Indizes legen zu.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     