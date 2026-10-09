SCHOTT Pharma - Aktie verliert deutlich - 09.10.2026

Die SCHOTT Pharma Aktie ist bisher um -3,77 % auf 23,600€ gefallen. Das sind -0,925 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der SCHOTT Pharma Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,16 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 23,600€, mit einem Minus von -3,77 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von SCHOTT Pharma nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +25,66 %.

Allein seit letzter Woche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um -2,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,04 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SCHOTT Pharma auf +56,87 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,62 % geändert.

SCHOTT Pharma Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,66 % 1 Monat +2,04 % 3 Monate +25,66 % 1 Jahr +15,01 %

Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Stand: 09.10.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,55 Mrd.EUR € wert.

Nebenwerte geben den Takt vor: SDAX und MDAX führen die Börsen an. Salzgitter glänzt mit einem Kurssprung, während die Deutsche Telekom deutlich verliert. Auch die US-Indizes legen zu.

Von seinem schwachen Vortag hat sich der Dax am Freitag erholt. Der deutsche Leitindex gewann am Nachmittag 1,3 Prozent auf 25.139 Punkte. Am Vortag war er gleich zu Beginn unter die runde Marke von 25.000 Punkten gefallen und bis zum Handelsende …

Von seinem schwachen Vortag hat sich der Dax am Freitag erholt. Der deutsche Leitindex gewann gegen Mittag 1,24 Prozent auf 25.116 Punkte. Am Vortag war er gleich zu Beginn unter die runde Marke von 25.000 Punkten gefallen und bis zum Handelsende …

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SCHOTT Pharma Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SCHOTT Pharma Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.