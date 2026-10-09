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    Besonders beachtet!

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    SCHOTT Pharma - Aktie verliert deutlich - 09.10.2026

    Kursbewegung von -3,77 % bei SCHOTT Pharma am 09.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - SCHOTT Pharma - Aktie verliert deutlich - 09.10.2026
    Foto: SCHOTT Pharma - SCHOTT Pharma

    SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

    Wie hat sich die SCHOTT Pharma-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die SCHOTT Pharma Aktie ist bisher um -3,77 % auf 23,600 gefallen. Das sind -0,925  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der SCHOTT Pharma Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,16 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 23,600, mit einem Minus von -3,77 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von SCHOTT Pharma nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +25,66 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um -2,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,04 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SCHOTT Pharma auf +56,87 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,62 % geändert.

    SCHOTT Pharma Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,66 %
    1 Monat +2,04 %
    3 Monate +25,66 %
    1 Jahr +15,01 %
    Stand: 09.10.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,55 Mrd.EUR € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SCHOTT Pharma Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SCHOTT Pharma Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    SCHOTT Pharma

    -5,30 %
    -2,89 %
    +1,73 %
    +23,95 %
    +13,49 %
    -25,29 %
    -15,45 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5
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