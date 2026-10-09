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    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

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    Erholung - Entspannung bei französischen Anleihen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen erholen sich dank ruhiger Märkte
    • Renditen sinken besonders deutlich in Frankreich
    • EuroStoxx, SMI und FTSE schließen mit Kursgewinnen
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Erholung - Entspannung bei französischen Anleihen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Gestützt von sich etwas entspannenden Anleihemärkten sind Europas wichtigste Aktienbörsen erholt von ihren Vortagesverlusten ins Wochenende gegangen. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Anleiherenditen nach, besonders deutlich in Frankreich.

    Der EuroStoxx 50 schloss am Freitag mit einem Plus von 0,76 Prozent bei 6.173,37 Punkten. Daraus resultierte für den Leitindex der Eurozone ein Wochenverlust von einem Prozent.

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    Außerhalb der Euroregion stieg der Schweizer Leitindex SMI am Freitag um 1,10 Prozent auf 13.787,40 Zähler. Der britische FTSE 100 gewann 1,06 Prozent auf 10.552,05 Punkte.

    Im Branchentableau standen Rohstoffwerte an der Spitze. "Die erneut gestiegenen Edelmetallpreise bei Gold und Silber sorgen bei den Unternehmen dieses Sektors für positive Kursimpulse", stellte Lipkow fest. Auch Stahlwerte waren gefragt. ArcelorMittal stiegen um 5,6 Prozent, nachdem die Analysten der UBS den Wert von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben hatten.

    Unter den ebenfalls gefragten Pharmawerten ragten Argenx mit plus 3,2 Prozent heraus. Der Wert erholte sich damit etwas von dem Absturz am Vortag. Der Fehlschlag einer Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms ändere nichts an der optimistischen Einschätzung, betonten die Analysten von Bernstein und wiederholten ihre Empfehlung.

    Schwächster Sektor waren die Telekomwerte aufgrund der Aussicht auf einen sich verschärfenden Wettbewerb in den Vereinigten Staaten. Die Aktien der Deutsche Telekom und von Vodafone büßten 7,9 beziehungsweise 4,9 Prozent ein. Auch andere Werte des Sektors standen unter Druck, nachdem der Weltraumkonzern SpaceX den Erwerb von US-Mobilfunkfrequenzen bekanntgegeben hatte und mit seinen Starlink-Satelliten nun zu einem großen Wettbewerber im US-Mobilfunkgeschäft werden könnte./edh/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,51 % und einem Kurs von 24,74 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +45,25 %/+71,53 % bedeutet.





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