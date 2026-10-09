ROUNDUP 2
EU ringt China Kompromiss zu Hybridauto-Exporten ab
- China drosselt Exporte von Hybriden nach Europa
- Lieferungen könnten um mehr als die Hälfte sinken
- Abkommen könnte Europas Autobauer entlasten
(neu: Details)
PEKING (dpa-AFX) - Im Handelsstreit mit der EU akzeptiert China eine Drosselung chinesischer Exporte von Hybridautos nach Europa. Die Lieferungen in die Europäische Union könnten dadurch um mehr als die Hälfte zurückgehen, erklärte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic nach Verhandlungen mit Chinas Handelsminister Wang Wentao in Peking. Zuvor hatte China eine Erklärung veröffentlicht, darin allerdings nur von einer Einigung bei dem Thema gesprochen, ohne nähere Details zu nennen.
Laut Sefcovic ist dies das erste Mal, dass China akzeptiert habe, seine Exporte zu mäßigen, ohne zuvor eine Phase von Handelsspannungen zu durchlaufen. Konkret erklärte der Slowake, im Fall der Hybrid- und Plug-in-Hybridautos werde sich die Zahl der von China nach Europa exportierten Fahrzeuge über die kommenden vier Jahre um "einige Millionen Fahrzeuge" reduzieren. Die Vereinbarung ist nach Angaben beider Seiten mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) vereinbar.
Bedeutung für Deutschlands Autobauer
Die Verständigung könnte für die deutschen Autobauer den Druck durch die chinesische Konkurrenz etwas lindern. Denn Hybride sind inzwischen das größte Marktsegment in der EU. Im August waren mehr als 44 Prozent der neu zugelassenen Autos Hybride oder Plug-in-Hybride - also Autos, die einen Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor und einer Batterie kombinieren, teils auch mit Ladeanschluss (Plug-in).
Wie bei den rein batteriebetriebenen Elektroautos konnten chinesische Hersteller auch in diesem Segment in Europa zulegen. VW -Chef Oliver Blume warnte vor einigen Wochen: "Chinesische Hersteller drängen aggressiv auch nach Europa und gewinnen schnell Marktanteile." Im zweiten Vierteljahr sei jeder dritte verkaufte Plug-in-Hybrid in Europa von chinesischen Herstellern gekommen. Mit ihren Preisen können die deutschen Hersteller nicht mithalten - Experten sprechen von einem "Preiskrieg" angesichts kräftiger Rabatte von Herstellern wie BYD .
Automobilindustrie mit vorsichtigem Lob
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) begrüßte die Vereinbarung zwischen der EU und China. Die Verständigung sei ein erstes positives Signal, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller laut Mitteilung. Zugleich fügt sie hinzu, eine abschließende Bewertung der Vereinbarungen sei erst möglich, wenn die konkreten Inhalte, Rahmenbedingungen und Auswirkungen auf die Automobilindustrie im Detail bekannt würden.
Der Europaabgeordnete Bernd Lange (SPD), Vorsitzender des Handelsausschusses des Parlaments, teilte mit: "Es sind erste Fortschritte sichtbar, aber ein zentraler Durchbruch war das noch nicht." Lange lobte die vereinbarte Reduktion von Importen chinesischer Hybridautos. Dies lindere den Druck auf europäische Autobauer, ohne den europäischen Markt abzuschotten.
Auffällige Details
Die Vereinbarung zu Hybridautos war allerdings nur einer von 16 Punkten in der gemeinsamen Erklärung der Chinesen und Europäer. Beide Seiten sagten unter anderem zu, innerhalb der WTO-Regeln nach einer Möglichkeit zu suchen, Zölle für bestimmte Güter zu reduzieren. Auffällig war dabei, dass nur die EU-Mitteilung zusätzlich von einer möglichen "Beseitigung" von Zöllen sprach.
Auch Exportkontrollen kamen zur Sprache, wobei sich bei diesem Streitthema weniger Bewegung andeutete. Beide Seiten einigten sich auf mehr Transparenz bei der Aufnahme in eine oder der Streichung von einer Exportkontrollliste.
China erklärte sich bereit, die Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen für die Lieferung von seltenen Erden und Permanentmagneten in die EU im Rahmen des Schnellverfahrens weiterhin zu erleichtern. Die EU will Peking dafür mit einer leichteren Erteilung spezifischer vorrangiger Genehmigungen für Güter mit doppeltem Verwendungszweck, also sowohl für den zivilen als auch militärischen Nutzen, entgegenkommen.
Sefcovic betonte, derzeit werde geprüft, wie der Prozess für die europäischen Unternehmen noch reibungsloser und benutzerfreundlicher gestaltet werden könne. China ist für seltene Erden ein globaler Hauptproduzent. Die Exportkontrollen hatten in der Industrie in Europa Versorgungsängste hervorgerufen.
Wie es weitergeht
Die Ergebnisse würden nun EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgelegt und den EU-Mitgliedstaaten, sagte Sefcovic. Hier liege die finale Entscheidung. Außerdem stellten Wang und Sefcovic für Januar ein weiteres Treffen per Videoschalte in Aussicht. Die dritte Runde der im Juni ins Leben gerufenen Handels- und Investitionsberatungen (Tic) soll im März tagen.
Für den Fall, dass China insgesamt im Handelskonflikt nicht einlenkt, dringen vor allem Deutschland und Frankreich angesichts wachsender Schäden für die europäische Industrie auf ein entschlosseneres Vorgehen gegen chinesische Importe. Sie fordern unter anderem ein neues Instrument, mit dem der Zugang zum EU-Markt für bestimmte Produkte schnell eingeschränkt werden könnte.
Die EU führte im vergangenen Jahr Waren im Wert von rund 360 Milliarden Euro mehr aus China ein, als sie dorthin exportierte. Brüssel wirft Peking vor, mit staatlichen Subventionen für unfairen Wettbewerb zu sorgen. China warnt dagegen vor protektionistischen Maßnahmen der EU./jon/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 68,38 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 18:18 Uhr) gehandelt.
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Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +2,40 %/+75,54 % bedeutet.
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Jetzt einsteigen ,1 Jahr warten ,glaube ich es lohnt sich ,die schütteln jetzt alles schlechte raus .
BörsenVeteran:
Aha, der nächste selbsternannte „Experte“, der das Ende des Abends ausruft und fantastische Kursziele von 25 bis 30 Euro aus der Mottenkiste von vor 20 Jahren hervorkramt.
Wenn man deine Polemik liest, könnte man meinen, Volkswagen bestünde nur noch aus einer leeren Hülle und einer Kantine mit Currywurst. Rechnen wir deine steile These doch mal kurz nach:
1. Die Summe der Einzelteile (SOTP) zerstört deine 25-Euro-Fantasie:
- Lamborghini: Würde als eigenständige Luxusmarke an der Börse locker mit 15.000 bis 20.000 Millionen Euro bewertet werden.
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- Bentley, Audi & Ducati: Zusammen ein profitabler Premium-Klotz im Wert von weiteren 25.000 bis 30.000 Millionen Euro.
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- Porsche AG (P911): An der die Konzernmutter gigantische Mehrheitsanteile hält – Wert allein dieser Beteiligung: zig Milliarden.
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- Dazu kommen TRATON (LKW-Sparte), die Finanzdienstleistungen (VW Financial Services) mit Milliarden-Cashflows und das weltweite Produktionsnetzwerk.
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Bei deinem vorhergesagten Kurskorridor von 25 bis 30 Euro würde die gesamte Volkswagen AG an der Börse mit lächerlichen 12 bis 15 Milliarden Euro bewertet. Das würde bedeuten, dass man den gesamten VW-Konzern geschenkt bekommt, wenn man nur Lamborghini und Audi zum fairen Marktwert kauft! Merkst du selbst, wie absurd deine Rechnung ist du Träumer?
2. Wenn du dir so sicher bist: Geh All-In Short!
Du schreibst hier mit einer Selbstgefälligkeit, als hättest du die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn der Boden angeblich erst bei 25 Euro liegt und wir aktuell bei knapp 68 Euro stehen, hättest du hier die Chance deines Lebens: Nimm all dein Erspartes, verpfände dein Haus, geh mit maximalem Hebel SHORT und verkaufe bei 25 Euro! Du müsstest doch in Kürze Steinreich werden!
Aber komischerweise tun das Typen wie du nie. Im Forum große Reden schwingen und den Untergang beschwören ist halt kostenlos – echtes Kapital gegen die Substanzwerte eines Weltkonzerns zu wetten, erfordert Mut und Verstand.
3. Zyklen und Kapitulation:
Niemand bestreitet die strukturellen Probleme in Wolfsburg, die Bürokratie oder den Reformbedarf bei den Arbeitszeiten. Aber dass Oliver Blume und der Vorstand genau JETZT die Verträge und die 35-Stunden-Woche angreifen, zeigt doch, dass der Sanierungsdruck endlich exekutiert wird.
Wer bei historischen Panik-Tiefs und KGV-Bewertungen unter 4 von „Insolvenz“ und „25 Euro“ träumt, versteht den Unterschied zwischen einer operativen Krise und einer bilanziellen Überschuldung nicht.
Wir sprechen uns wieder, wenn der Zyklus dreht und du deinen Short-Krediten hinterherrennst.