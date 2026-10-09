Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

Belastet wurden die Anleihen durch die am Nachmittag wieder gestiegenen Ölpreise. Irans Revolutionsgarden haben eigenen Angaben zufolge einen Flüssiggastanker attackiert. Dies trieb die Ölpreise nach oben und belastete die Anleihen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,19 Prozent auf 104,53 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 5,25 Prozent. Am Mittwoch hatte sie mit 5,36 Prozent noch den höchsten Stand seit dem Jahr 2002 erreicht.

Am Donnerstag und am Freitagmorgen waren die Ölpreise zunächst noch unter Druck geraten und hatte die Anleihen vorübergehend belastet. Nach Medienberichten über mögliche neue US-Angriffe auf iranische Ziele noch vor den Midterms hat US-Präsident Donald Trump eine Wiederaufnahme von Militäreinsätzen dementiert. "Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die Unsicherheit bleibt also hoch. Angesichts gewachsener Inflationsrisiken und der steigenden US-Staatsschulden waren die Renditen an den Anleihemärkten zuletzt deutlich gestiegen.

Eher enttäuschend ausgefallene Zahlen zum Konsumklima der Universität von Michigan bewegten den Bondmarkt kaum. Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Oktober, belastet durch die hohe Inflation, stärker als erwartet eingetrübt. "Insgesamt ist die Stimmung bei Verbrauchern mit geringerem Einkommen und solchen mit kleineren Aktienportfolios in diesem Monat stark gesunken - also bei Gruppen, die über weniger Ressourcen verfügen, um Preissteigerungen abzufedern", so Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. "Die Frustration über die Lebenshaltungskosten nimmt weiter zu, da Verbraucher aller politischen Lager davon ausgehen, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung seit Jahresbeginn abgeschwächt hat."/jsl/nas



