Amgen Aktie heute im Plus (371,23€) - 09.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Amgen. Mit einer Performance von +3,09 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amgen Aktie. Nach einem Plus von +2,74 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 371,23€, mit einem Plus von +3,09 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Amgen ist ein führendes Biotech-Unternehmen mit Fokus auf innovative Therapien in Onkologie, Immunologie, Nephrologie und Knochengesundheit. Wichtige Produkte: Enbrel, Prolia/Xgeva, Repatha, Otezla, Blincyto. Starke Marktstellung durch breite Biologika-Pipeline und Biosimilars. Zentrale Konkurrenten: Roche, Novartis, Pfizer, AbbVie, Bristol Myers Squibb. USP: tiefe Biotech-Expertise, starke F&E, hohe Margen und Cashflows.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Amgen Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +15,24 %.

Allein seit letzter Woche ist die Amgen Aktie damit um +1,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,04 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Amgen eine positive Entwicklung von +31,79 % erlebt.

Während Amgen heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,76 %.

Amgen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,86 % 1 Monat +9,04 % 3 Monate +15,24 % 1 Jahr +45,64 %

Informationen zur Amgen Aktie

Stand: 09.10.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 541 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 200,03 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Gilead Sciences, Biogen und Co.

Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,93 %. Biogen notiert im Plus, mit +1,50 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,58 %. Regeneron Pharmaceuticals legt um +1,65 % zu AbbVie notiert im Plus, mit +1,81 %.

Lohnt sich ein Investment in die Amgen Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Amgen Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Amgen Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.