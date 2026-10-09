elumeo stellt auf HGB um – und schärft die Prognose für 2026
Neue Bilanzregeln, neues Börsensegment: elumeo setzt künftig auf HGB und plant den Wechsel in den Scale. Dazu kommen eine neue Prognose für 2026 und ein Aktienrückkauf für Mitarbeiter.
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- Ab der Berichterstattung zum dritten Quartal 2026 stellt elumeo seine Finanzberichterstattung von IFRS auf HGB um, um Berichtsprozesse und Aufwand zu reduzieren; eine freiwillige HGB-Konzernberichterstattung soll die Transparenz sichern.
- Der Wechsel vom Prime Standard ins Scale-Segment ist für den 14. Oktober 2026 geplant.
- Für 2026 erwartet elumeo auf HGB-Basis eine Umsatzveränderung von **−7 % bis +1 %**.
- Die Prognose sieht außerdem eine Rohertragsmarge von **52 % bis 55 %** und ein bereinigtes EBITDA von **−1,0 Mio. bis +0,4 Mio. Euro** vor.
- Die neue HGB-Prognose ist wegen abweichender Bilanzierungs- und Ausweisregeln nur eingeschränkt mit der bisherigen IFRS-Prognose vergleichbar, insbesondere bei EBITDA und Rohertragsmarge.
- Für eine Mitarbeiterbeteiligung kauft elumeo vom 12. Oktober 2026 bis Ende 2027 eigene Aktien zurück: insgesamt bis zu **50.000 Aktien** für maximal **100.000 Euro**.
Der Kurs von elumeo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im Plus.
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