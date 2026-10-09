In gut drei Wochen dürfte die Trump-Partei die US-Zwischenwahlen verlieren - und das wird der nächste Stich in die KI-Blase sein! Denn die US-Demokraten werden es den KI-Firmen deutlich schwerer machen - vor allem in Sachen Datencenter, Sicherheitsbestimmungen bis zu höheren Steuern. Also noch mehr Gegenwind in einer Situation, in der in den letzten Wochen die Einschläge für die KI-Blase immer heftiger geworden sind. Die Wall Street wird das im Lauf des Oktobers einpreisen - auffallend sind die fast charttechnisch identischen Muster mit dem Jahr 2018 (also den Zwischenwahlen in der ersten Amtszeit von Trump). Aber 2018 konnten die US-Republikaner den Senat halten - die Wahrscheinlichkeit ist eher hoch, dass das diesmal nicht gelingt. Das bietet Chancen für Investoren..

Das Video "US-Wahlen: Warum Trump verliert - nächster Stich in die KI-Blase! " sehen sie hier..