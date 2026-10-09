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    Marktgeflüster

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    US-Wahlen: Warum Trump verliert - nächster Stich in die KI-Blase!

    p-Partei die US-Zwischenwahlen verlieren - und das wird der nächste Stich in die KI-Blase sein! Denn die US-Demokraten werden es den KI-Firmen deutlich schwerer machen - vor allem in Sachen Datencenter

    In gut drei Wochen dürfte die Trump-Partei die US-Zwischenwahlen verlieren - und das wird der nächste Stich in die KI-Blase sein! Denn die US-Demokraten werden es den KI-Firmen deutlich schwerer machen - vor allem in Sachen Datencenter, Sicherheitsbestimmungen bis zu höheren Steuern. Also noch mehr Gegenwind in einer Situation, in der in den letzten Wochen die Einschläge für die KI-Blase immer heftiger geworden sind. Die Wall Street wird das im Lauf des Oktobers einpreisen - auffallend sind die fast charttechnisch identischen Muster mit dem Jahr 2018 (also den Zwischenwahlen in der ersten Amtszeit von Trump). Aber 2018 konnten die US-Republikaner den Senat halten - die Wahrscheinlichkeit ist eher hoch, dass das diesmal nicht gelingt. Das bietet Chancen für Investoren..

     

    Das Video "US-Wahlen: Warum Trump verliert - nächster Stich in die KI-Blase! " sehen sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster US-Wahlen: Warum Trump verliert - nächster Stich in die KI-Blase! In gut drei Wochen dürfte die Trump-Partei die US-Zwischenwahlen verlieren - und das wird der nächste Stich in die KI-Blase sein!

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