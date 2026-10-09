Deutsche Bank Research senkt Ziel für Nike auf 33 Dollar - 'Hold'

Teil 2, die Margen.

Ob nun einen Investor oder den normalen Aktionär, die Margen sind einen Blick Wert.

Von 2016-2024 lagen diese im Schnitt bei.

Cashfow 12%, Ebit 13%, Ebitda 15%, EKR 36%, GKR 14,7%, ROI 16,7%

25-26 Cashflow 7%, Ebit 8%, Ebitda 10%, EKR 22,5%, GKR 9%, Roi 9%

Die Margen sind schon ziemlich unter Beschuss geraten und das, lasst euch nicht belügen, schon vor Trumps Zöllen.

Auch 2019/2020 waren diese sehr stark unter Beschuss, aber Corona half.

Cashflow 6,6%, Ebit 8%, Ebitda 10%, EKR 31,5%, GKR 8,5%, ROI 8%

Erinnert ein bisschen an 2020, Gelle.

Corona Faktor half, aber als der verpuffte, zurück zur Normalität und Nike zeigt damit:

Der Burggraben ist deutlich geringer geworden.

Nike muss nicht mehr jeder haben, es zeigt das Nike in dem harten Wettbewerb Anteile verliert.

2018/19 war Margenseitig dito wie das letzte starke 2023/24.

Dann brach das Geschäft ein, Markt auch übersättigt.

Stelle ich nun 2016 gegenüber 2026 ergibt sich folgendes.

Cashflow 9,5/6%, Ebit 14,3/8%, Ebitda 16,3%/10%, Ekr 30,7/21%, Gkr 17,4/9%, Roi 14,2%/10%

Spricht eine eigene Sprache.

Houston, Nike hat ein Margenproblem, andere würden darüber jubeln, aber nicht Nike.

Aktuell

Cashflow 1.2% Ausserordentlich schwach, da belastet durch Working Capital.

Ebit 8.1%, Ebitda 9.7%

Weiterhin unter Beschuss, jedoch Ebit und Ebitda stabil.

Andere träumen von solchen Margen, für Nike sind sie aber schwach.

Was erhärtet nun die These, das es wieder Aufwärts geht, Nike den Tiefpunkt hinter sich hat, den negativen Verlauf verlässt?

Für mich gerade nix.

Wenn bei Nike wieder die Margen steigen, dann wird der Trend drehen.

Nur meine Meinung.

Also, Trend weiter negativ.

Korrekturen sind was anderes, Kurse können immer mal steigen. Auch in einem negativen Verlauf.

Beim nächsten male Bruttomarge und Nettomarge.

Wenn es euch was gebracht hat, bewertet es.

Gerne teile ich meine private Zeit mit euch,brauche aber euer Feedback dazu, sonst macht das keinen Spaß mehr bei WO.