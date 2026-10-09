ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Nike auf 33 Dollar - 'Hold'
- Deutsche Bank senkt Nikes Kursziel auf 33 Dollar
- Die Einstufung für Nike bleibt unverändert auf Hold
- Ist dies die letzte Abwärtskorrektur der Schätzungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nike von 37 auf 33 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Sportartikelkonzerns für das abgelaufene Quartal seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Krisztina Katai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wichtigste Frage für Anleger laute nun, ob dies die letzte Abwärtskorrektur der Schätzungen darstellt./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 15:48 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 31,11 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 19:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 60,00USD was eine Bandbreite von -12,99 %/+93,36 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 33 US-Dollar
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Teil 2, die Margen.
Von 2016-2024 lagen diese im Schnitt bei.
Cashfow 12%, Ebit 13%, Ebitda 15%, EKR 36%, GKR 14,7%, ROI 16,7%
25-26 Cashflow 7%, Ebit 8%, Ebitda 10%, EKR 22,5%, GKR 9%, Roi 9%
Die Margen sind schon ziemlich unter Beschuss geraten und das, lasst euch nicht belügen, schon vor Trumps Zöllen.
Cashflow 6,6%, Ebit 8%, Ebitda 10%, EKR 31,5%, GKR 8,5%, ROI 8%
Erinnert ein bisschen an 2020, Gelle.
Corona Faktor half, aber als der verpuffte, zurück zur Normalität und Nike zeigt damit:
Der Burggraben ist deutlich geringer geworden.
Nike muss nicht mehr jeder haben, es zeigt das Nike in dem harten Wettbewerb Anteile verliert.
2018/19 war Margenseitig dito wie das letzte starke 2023/24.
Dann brach das Geschäft ein, Markt auch übersättigt.
Stelle ich nun 2016 gegenüber 2026 ergibt sich folgendes.
Cashflow 9,5/6%, Ebit 14,3/8%, Ebitda 16,3%/10%, Ekr 30,7/21%, Gkr 17,4/9%, Roi 14,2%/10%
Spricht eine eigene Sprache.
Aktuell
Cashflow 1.2% Ausserordentlich schwach, da belastet durch Working Capital.
Ebit 8.1%, Ebitda 9.7%
Weiterhin unter Beschuss, jedoch Ebit und Ebitda stabil.
Andere träumen von solchen Margen, für Nike sind sie aber schwach.
Wenn bei Nike wieder die Margen steigen, dann wird der Trend drehen.
Nur meine Meinung.
Also, Trend weiter negativ.
Beim nächsten male Bruttomarge und Nettomarge.
Wenn es euch was gebracht hat, bewertet es.
Also, jetzt finde "Ich" Nike interessant. Betrachte zuerst mal nur das KGV und die Kursentwicklung.
Das dauert nur ein paar Minuten, kann jeder nachmachen um einen Überblick zu bekommen.
Dazu muss man keine Pyramiden bauen können.
Geschäftsjahre mit dem Ende versehen, Nike überlappt ja immer.
Jahr/KGV-KGV
16/ 14-32
17/ 21-24
18/ 40-65
19/ 27-36
20/ 36-63
21/ 25-47
22/ 30-45
23/ 30-40
24/ 21-33
25/ 25-42
26/ 27-37
27/ 20-26
Low 14-High 65
Deswegen mag ich nicht die abgelesenen KGVs. Ich sehe auf den ersten Blick. 2016 KGV low 19, das mit dem zu erwartenden Eps 26/27 komme ich auf Kurse Richtung 20€.
Gelle.
Bei Paypal bin ich mal mit dem Durchschnitts KGV als Ziel rangegangen.
Vergesst es, jede Börsenphase in sich betrachten, eher als Long Ziel.
Und Wissen ist nie schlecht.
Nike kgv wieder 30, also den Durchschnitt? Klar, aber nicht jetzt
Was sehe ich noch.
Ein Corona Profiteur, von 2020-24.
Gewinn stieg rasant um über 100% blieb relativ konstant und sackte dann ab. Puma lässt grüssen. Nike steht noch aber besser da.
KGV <20, für mich EK Preise.
Wann Nike wieder kommt, keine Ahnung.
Ich bin aber überzeugt davon, das sie wieder kommen .
Danach Umsatz, Ebitda, Ebit, Margen, ach der andere Wahnsinn eben.
Bringt es euch was, bewertet es was ich geschrieben habe, denn es ist private Zeit die ich mit euch teile.