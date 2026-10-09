Börsen Update
Börsen Update USA - 09.10. - US 30 stark +0,86 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 steht bei 51.666,44 PKT und gewinnt bisher +0,86 %.
Top-Werte: Merck & Co +3,43 %, Amgen +3,42 %, Unitedhealth Group +2,73 %, Cisco Systems +2,70 %, The Home Depot -1,19 %
Flop-Werte: Verizon Communications -10,98 %, Apple -1,51 %, 3M -1,44 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.870,85 PKT und steigt um +0,44 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +6,44 %, Lumentum Holdings +6,02 %, Constellation Energy +5,05 %, Palo Alto Networks +4,57 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +4,30 %
Flop-Werte: T-Mobile US -6,85 %, Arm Holdings -3,05 %, Astera Labs -2,40 %, NXP Semiconductors -1,94 %, PepsiCo -1,83 %
Der US 500 steht aktuell (19:59:34) bei 7.809,08 PKT und steigt um +0,55 %.
Top-Werte: Moderna +13,44 %, American Tower +8,63 %, Akamai Technologies +6,63 %, CIENA +6,50 %, Datadog Registered (A) +6,44 %
Flop-Werte: Verizon Communications -10,98 %, AT&T -10,85 %, T-Mobile US -6,85 %, HP -6,19 %, Charter Communications Registered (A) -6,03 %
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