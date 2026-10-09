Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 09.10.2026

Die Datadog Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,44 % auf 260,25€ zulegen. Das sind +15,75 € mehr als am letzten Handelstag. Schon gestern ging es für die Datadog Registered (A) Aktie um +0,10 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 260,25€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Datadog Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +13,09 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um +5,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +121,71 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,44 %. Datadog Registered (A) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,07 % 1 Monat +43,23 % 3 Monate +13,09 % 1 Jahr +84,03 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Stand: 09.10.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 335 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,41 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Datadog Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Datadog Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.