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    Eltern aufgepasst

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    Kaufland ruft erneut Babynahrung zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Kaufland ruft Aptamil und Milumil erneut zurück
    • Neue Cereulid-Empfehlung löste Rückruf erneut aus
    • Nicht weiter füttern, Rückgabe ohne Bon möglich
    Eltern aufgepasst - Kaufland ruft erneut Babynahrung zurück
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NECKARSULM (dpa-AFX) - Die Handelskette Kaufland hat bestimmte Chargen der Babymilchprodukte Aptamil und Milumil erneut zurückgerufen. Diese seien durch den Hersteller Danone bereits Anfang Februar dieses Jahres zurückgerufen worden, teilte das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Neckarsulm mit.

    Grund sei eine aktualisierte Empfehlung zum Cereulid-Schwellenwert gewesen. Cereulid könne Symptome wie Erbrechen und Durchfall verursachen. Trotz aller Sorgfalt seien "vereinzelt Produkte mit vom Rückruf betroffenen Mindesthaltbarkeitsdaten in den Verkauf gelangt", teilte Kaufland mit. Mittlerweile seien sämtliche betroffenen Produkte aus dem Verkauf entfernt worden. Da aber nicht ausgeschlossen werden könne, dass Kunden die zurückgerufenen Produkte zwischenzeitlich erworben haben, erfolge die erneute Information über den Rückruf.

    Die Produkte der unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten dürften nicht weiter gefüttert werden und könnten in jeder Kaufland-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurückerstattet.

    Betroffen sind laut Kaufland die folgenden Produkte mit der entsprechenden Identifikationsnummer (GTIN) und Mindesthaltbarkeitsdaten:

    Aptamil Pronutra Pre, 800g, 4056631001202

    14.10.2026, 30.10.2026, 10.11.2026, 18.11.2026, 04.12.2026

    Aptamil Pronutra Pre, 1200g, 4056631003701

    13.11.2026, 19.11.2026, 26.11.2026, 04.12.2026

    Aptamil Pronutra 1, 800g, 4056631001226

    15.10.2026, 10.11.2026, 03.12.2026

    Aptamil Pronutra 2, 800g, 4056631001240

    27.10.2026, 21.11.2026, 05.12.2026, 19.12.2026, 08.01.2027, 09.01.2027

    Aptamil Pronutra 2, 1200g, 4056631003725

    29.11.2026, 02.01.2027

    Aptamil Pronutra 3, 800g, 4056631001264

    07.11.2026, 29.11.2026, 11.12.2026, 18.12.2026

    Aptamil Profutura Pre, 800g, 4056631003435

    11.02.2027, 14.03.2027, 20.04.2027, 08.05.2027, 08.06.2027, 06.08.2027, 17.09.2027

    Aptamil Profutura 1, 800g, 4056631003459

    03.12.2026, 08.01.2027, 12.02.2027, 18.03.2027, 21.04.2027, 08.05.2027, 08.06.2027, 08.08.2027, 27.09.2027

    Aptamil Profutura 2, 800g, 4056631003473

    02.12.2026, 07.01.2027, 20.01.2027, 10.02.2027, 19.04.2027, 18.05.2027, 14.06.2027, 04.08.2027, 05.08.2027, 22.08.2027, 02.11.2027, 11.11.2027

    Milumil Pre, 1200g, 4056631003961

    15.10.2026, 20.11.2026, 03.12.2026, 24.12.2026, 15.01.2027, 19.02.2027/rwi/DP/he







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