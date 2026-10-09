Kaufland ruft erneut Babynahrung zurück

NECKARSULM (dpa-AFX) - Die Handelskette Kaufland hat bestimmte Chargen der Babymilchprodukte Aptamil und Milumil erneut zurückgerufen. Diese seien durch den Hersteller Danone bereits Anfang Februar dieses Jahres zurückgerufen worden, teilte das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Neckarsulm mit.

Grund sei eine aktualisierte Empfehlung zum Cereulid-Schwellenwert gewesen. Cereulid könne Symptome wie Erbrechen und Durchfall verursachen. Trotz aller Sorgfalt seien "vereinzelt Produkte mit vom Rückruf betroffenen Mindesthaltbarkeitsdaten in den Verkauf gelangt", teilte Kaufland mit. Mittlerweile seien sämtliche betroffenen Produkte aus dem Verkauf entfernt worden. Da aber nicht ausgeschlossen werden könne, dass Kunden die zurückgerufenen Produkte zwischenzeitlich erworben haben, erfolge die erneute Information über den Rückruf.