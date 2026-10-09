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    RBC stuft BBVA auf 'Neutral'

    RBC stuft BBVA auf 'Neutral'
    Foto: adobe.stock.com
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Benjamin Toms aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen für die anstehenden Zahlen der spanischen Großbank für das dritte Quartal. Seine Vorsteuer-Gewinnprognose blieb nahezu unverändert./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 11:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 11:52 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 23,27EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 19:52 Uhr) gehandelt.






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