Procredit ersetzt Nagarro im SDax ab 14. Oktober

ZUG (dpa-AFX) - Die Procredit Holding profitiert von der Übernahme des IT-Dienstleisters Nagarro durch den indischen Konzern Persistent . Dieser hält inzwischen gut 94 Prozent der Anteile. Die Untergrenze des Anteils nicht in festen Händen befindlicher Aktien für eine Notierung im SDax liegt aber bei zehn Prozent. Daher werde zum 14. Oktober Procredit Nagarro im Index der kleineren Werte ersetzen, wie die Deutsche Börse am Freitagabend mitteilte./he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie

Die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 18.147 auf Ariva Indikation (09. Oktober 2026, 20:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie um -1,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,46 %.

Die Marktkapitalisierung von ProCredit Holding & Co.KGaA bezifferte sich zuletzt auf 510,06 Mio..

ProCredit Holding & Co.KGaA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9600 %.