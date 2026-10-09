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Unitedhealth Group Aktie steigt am 09.10.2026 kräftig
Am 09.10.2026 ist die Unitedhealth Group Aktie, bisher, um +3,77 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Unitedhealth Group Aktie.
UnitedHealth Group ist ein integrierter US-Gesundheitskonzern mit den Sparten UnitedHealthcare (Krankenversicherungen) und Optum (Gesundheits-IT, Datenanalyse, Versorgungsmanagement). Weltweit führend im Managed-Care-Markt. Wichtige Konkurrenten: CVS/Aetna, Cigna, Elevance, Humana. Stärke/USP: vertikal integriertes Modell, starke Datenkompetenz, enorme Skaleneffekte.
Unitedhealth Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2026
Die Unitedhealth Group Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,77 % auf 341,50€. Damit gewinnt die Aktie +12,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Unitedhealth Group Aktie. Nach einem Plus von +3,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 341,50€, mit einem Plus von +3,77 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Unitedhealth Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,24 % verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die Unitedhealth Group Aktie damit um +3,84 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,94 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Unitedhealth Group +20,01 % gewonnen.
Der US 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,99 % geändert.
Unitedhealth Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,84 %
|1 Monat
|-1,94 %
|3 Monate
|-9,24 %
|1 Jahr
|+6,03 %
Informationen zur Unitedhealth Group Aktie
Es gibt 898 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 305,72 Mrd.EUR € wert.
Börsen Update USA - 09.10. - US 30 stark +0,86 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Börsenstart USA - 09.10. - US Tech 100 stark +0,24 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
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Veteran software and insurance executive to lead the next stage of growth for the AI-powered field service management providerMCLEAN, Va., Oct. 9, 2026 /PRNewswire/ - ServicePower, a leading provider of AI-powered field service management solutions, …
Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Unitedhealth Group?
CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,79 %. Humana notiert im Plus, mit +12,72 %. Centene notiert im Plus, mit +2,43 %.
Unitedhealth Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Ob sich ein Einstieg bei der Unitedhealth Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Unitedhealth Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.