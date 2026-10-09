Intrepid Metals beginnt mit einem 10.000 Meter umfassenden Bohrprogramm und einer 65 Linienkilometer umfassenden IP-MT-Untersuchung auf dem Kupferprojekt Corral in Arizona

16. September 2026 / VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / IRW-Press / Intrepid Metals Corp. (TSXV:INTR) (OTCQB:IMTCF) („Intrepid“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass im Rahmen des geplanten 10.000 Meter („m“) umfassenden Diamantkernbohrprogramms des Unternehmens (das „Bohrprogramm“ ) mit den Bohrarbeiten begonnen wurde und derzeit außerdem eine geophysikalische SWATH-Untersuchung mit induzierter Polarisation und Magnetotellurik („IP-MT“) über eine Länge von etwa 65 Linienkilometern auf seinem distriktgroßen Kupferprojekt Corral („Corral“ oder das „Projekt“) im Cochise County, Arizona, durchgeführt wird.

Das Programm für 2026 umfasst Folgendes:

Rund 5.000 m, die auf die Erweiterung und weitere Erkundung der oberflächennahen Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung des Karbonatverdrängungstyps (Carbonate Replacement Deposit „ CRD “) ausgerichtet sind, die durch frühere Bohrungen identifiziert wurde;

Rund 5.000 m, die die ersten Bohrungen bei Corral sein werden, die speziell konzipiert wurden, vorrangige Porphyr-Kupfer-Gold-Ziele zu überprüfen und die potenzielle Quelle der ausgedehnten CRD-Mineralisierung zu bewerten, die im gesamten Projektgebiet identifiziert wurde; und

Eine IP-MT-Untersuchung über etwa 65 Linienkilometer, die darauf abzielt, die vorrangigen Porphyr-Ziele des Projekts weiter zu verfeinern.

„Da sowohl die Bohrungen als auch die IP-MT-Untersuchung im Gange sind, laufen bei Corral nun zwei große Feldprogramme parallel“, sagte Matt Lennox-King, Chairman und Interim Chief Executive Officer von Intrepid. „Wir beginnen das Bohrprogramm mit Zielen, die auf der umfangreichen, oberflächennahen CRD-Mineralisierung aufbauen, die bereits durch unsere früheren Bohrungen und die Anfang 2026 abgeschlossenen oberflächennahen Explorationsprogramme im gesamten Konzessionsgebiet identifiziert wurde. Die IP-MT-Untersuchung wird einen wichtigen dreidimensionalen Einblick in den Untergrund unserer vorrangigen Zielgebiete liefern und uns dabei helfen, die Lage und Ausrichtung unserer ersten gezielten Porphyr-Bohrungen zu verfeinern. Zusammen bieten uns diese Programme zahlreiche Möglichkeiten, das Projekt Corral zu erweitern und neue Entdeckungen zu machen.“

CRD-Bohrungen

Die Bohrungen in der Zone Holliday haben begonnen, und der erste Teil des Bohrprogramms wird auf die Erweiterungen der bekannten Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung vom CRD-Typ in den Zonen Ringo, Clanton, Earp und Holliday abzielen (siehe Abbildung 1 unten).

Frühere Bohrungen von Intrepid in den Jahren 2024 und 2025 bestätigten einen breiten, etwa 3,5 Kilometer langen Trend einer oberflächennahen CRD-Mineralisierung sowie einer damit in Zusammenhang stehenden Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung. Das Programm für 2026 wurde konzipiert, die Ausdehnungen dieser Mineralisierung zu untersuchen und die Kontinuität zwischen den bisher bebohrten Gebieten sowie darüber hinaus weiter zu bewerten.

Ausgewählte Ergebnisse aus den früheren Bohrungen von Intrepid bei Corral umfassen:

112,95 m mit 1,50 % Kupfer („Cu“), 0,53 Gramm Gold („Au“) pro Tonne („g/t“) und 8,22 g/t Silber („Ag“) , einschließlich 63,40 m mit 2,57 % Cu, 0,91 g/t Au und 14,14 g/t Ag in Bohrung CC24_023*;

216,50 m mit 0,71 % Cu, 0,28 g/t Au und 5,14 g/t Ag , darunter 49,10 m mit 1,84 % Cu, 0,78 g/t Au und 11,41 g/t Ag in Bohrloch CC25_029**.

IP-MT-Untersuchung

Die IP-MT-Untersuchung wird von Quantec Geoscience Ltd. („Quantec“) durchgeführt, einem internationalen Anbieter geophysikalischer Dienstleistungen mit umfassender Erfahrung in der Bildgebung in tiefen Gesteinsschichten für die Mineralexploration. Die Feldarbeiten werden voraussichtlich etwa zwei Monate in Anspruch nehmen.

Die Untersuchung umfasst 12 Empfängerlinien („Rx“) im Abstand von etwa 400 m, wobei die Länge der einzelnen Linien im Untersuchungsgebiet variiert, wie in Abbildung 1 unten dargestellt. Rx-Linien sind die Untersuchungslinien, entlang derer Empfängerelektroden und Sensoren positioniert werden, um elektrische und elektromagnetische Signale aus dem Untergrund zu messen.

Die SWATH-Konfiguration von Quantec wird drei sich ergänzende Datensätze erfassen:

DC-Widerstand , der Schwankungen im elektrischen Widerstand von Gesteinen im Untergrund abbildet und bei der Identifizierung geologischer Kontakte, Alterationen und Strukturen helfen kann;

IP-Aufladbarkeit , die die Fähigkeit von Materialien im Untergrund misst, eine elektrische Ladung vorübergehend zu speichern, und dabei helfen kann, Konzentrationen von disseminierten Sulfidmineralien zu identifizieren; und

MT-Widerstand , der natürlich vorkommende elektromagnetische Signale nutzt, um den Widerstand in größeren Tiefen abzubilden als die DCIP-Komponente der Untersuchung.

Zusammen sollen diese Datensätze eine umfassende Erfassung des Untergrunds in den Schwerpunktgebieten ermöglichen und dabei helfen, Anomalien der Aufladbarkeit und des Widerstands zu identifizieren, die möglicherweise auf sulfidreiche Intrusionszentren, Alterationszonen oder geologische Strukturen hinweisen, die mit einem potenziellen Porphyr-System in der Tiefe in Verbindung stehen.

Erstes Porphyr-Bohrprogramm

Das Unternehmen hat das Bohrprogramm gestartet, das auf die Erweiterungen der bekannten CRD-Mineralisierung abzielt. Diese Ablaufplanung verschafft zusätzliche Zeit, um die derzeit laufende IP-MT-Untersuchung abzuschließen und auszuwerten, bevor später im Jahr 2026 mit den Bohrungen auf den Porphyr-Zielen begonnen wird.

Der Porphyr-Teil des Bohrprogramms wird voraussichtlich Bohrungen über eine Länge von etwa 5.000 m umfassen. Diese Bohrungen werden erstmals vorrangige Porphyr-Kupfer-Gold-Ziele überprüfen und die potenzielle Quelle der umfangreichen CRD-Mineralisierung bewerten, die im Rahmen früherer Explorationsarbeiten identifiziert wurde.

Die Ergebnisse der IP-MT-Untersuchung werden mit geologischen Kartierungen, geochemischen Untersuchungen der Oberfläche, strukturellen Auswertungen, der Neuprotokollierung von Bohrkernen und anderen aktuellen Feldarbeiten kombiniert, um das geologische Modell des Projekts weiter zu verfeinern und die Standorte sowie Ausrichtungen der geplanten Porphyr-Bohrungen endgültig festzulegen.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Porphyr-Bohrungen Ende Oktober beginnen; die Abfolge des Programms kann jedoch im Verlauf der Bohrarbeiten angepasst werden, sobald zusätzliche geologische und geophysikalische Informationen vorliegen.

Abbildung 1: Geplantes Bohr- und IP-MT-Programm auf dem Kupferprojekt Corral

Technische Informationen

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Daniel MacNeil, P.Geo., erstellt oder von ihm genehmigt. Herr MacNeil ist technischer Berater des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

*Weitere Einzelheiten zu diesen Ergebnissen, einschließlich Angaben zur Datenüberprüfung und zu den Explorationsarbeiten, finden Sie in Intrepids Pressemitteilung vom 9. Juli 2024 mit dem Titel „Intrepid Metals bohrt in seinem Konzessionsgebiet Copper Corral in Arizona 20,20 % Cu, 8,51 g/t Au und 250,00 g/t Ag (23,85 % CuÄq)“.

**Weitere Einzelheiten zu diesen Ergebnissen, einschließlich Angaben zur Datenüberprüfung und zu den Explorationsarbeiten, finden Sie in Intrepids Pressemitteilung vom 10. Juli 2025 mit dem Titel „Intrepid Metals durchteuft auf Copper Corral in Arizona 216,50 m mit 0,71 % Cu und 0,28 gpt Au, beginnend 29 m unter der Oberfläche“.

Über Intrepid Metals Corp.

Intrepid Metals Corp. konzentriert sich auf die Exploration hochgradiger essenzieller Metalle, darunter Kupfer, Silber und Zink, in etablierten Bergbaujurisdiktionen im Südosten von Arizona (USA). Das Portfolio des Unternehmens wird durch das Konzessionsgebiet Corral Copper getragen, ein System im fortgeschrittenen Explorationsstadium von Distriktgröße mit umfangreichen Bohrungen und bedeutenden Ergebnissen in geringer Tiefe, ergänzt durch die Konzessionsgebiete Tombstone South und Mesa Well.

Teck Resources Limited erwarb Ende 2025 eine Kapitalbeteiligung an Intrepid. Intrepid wird von einem erfahrenen technischen Team und Managementteam geleitet, das über eine starke Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung und Genehmigung von Projekten in ganz Nordamerika verfügt. Das Unternehmen notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „INTR“ und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol „IMTCF“. Weitere Informationen finden Sie unter www.intrepidmetals.com.

INTREPID METALS CORP.

Im Namen des Unternehmens

„Matthew Lennox-King“

Chairman und Interims-CEO

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Matthew Lennox-King, Chairman & Interim CEO

Evelyn Cox, VP Corporate Development

604-506-0552

invest@intrepidmetals.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf: das Potenzial des Projekts; den Zeitplan, die Ziele und die Erwartungen hinsichtlich der geplanten Explorationsbohrungen und -aktivitäten bei den Mineralprojekten des Unternehmens; die Interpretation der Explorationsergebnisse; das Potenzial für ein porphyrisches Kupfer-Gold-System; das Mineralpotenzial des Corral-Distrikts; sowie das Explorationspotenzial des Mineralkonzessionsgebiets Corral und der anderen Mineralprojekte des Unternehmens.

In bestimmten Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand von Begriffen wie „plant“, „erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“ oder „glaubt“ oder durch Varianten solcher Wörter und Ausdrücke gekennzeichnet sein oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „möglicherweise“ „eintreten“ oder „erreicht werden“, was auf zukünftige Ergebnisse hindeutet, oder durch andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die unter anderem Folgendes betreffen: die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zur Fortführung des operativen Betriebs zu beschaffen; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Rohstoffpreise, den Zeitpunkt und die Höhe künftiger Explorations- und Erschließungsausgaben, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Materialien, den Erhalt und die Einhaltung erforderlicher behördlicher Zulassungen und Genehmigungen, die Einschätzung des Versicherungsschutzes sowie Annahmen in Bezug auf Währungsschwankungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten oder Claims bezüglich Eigentumsrechten und andere ähnliche Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Basis der ihm derzeit vorliegenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen.

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Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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