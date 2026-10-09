Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 09.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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? wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den möglichen Wettbewerb durch SpaceX und dessen begrenzte Bedeutung für Verizon: Ein Marktanteil von höchstens 1 Prozent zu höheren Preisen wird für möglich gehalten, der Markt gilt für große US-Telekomkonzerne als wenig attraktiv. Außerdem wird ein starker Kursrückgang mit dem Dividendenabschlag verwechselt. Mehrere Anleger kaufen nach oder halten die Aktie langfristig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verizon Communications eingestellt.
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 2
Performance 1M: -1,07 %
Performance 1M: -1,07 %
Amgen
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 3
Performance 1M: +9,88 %
Performance 1M: +9,88 %
Merck & Co
Tagesperformance: +3,07 %
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 4
Performance 1M: +2,40 %
Performance 1M: +2,40 %
Amazon
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 5
Performance 1M: +5,35 %
Performance 1M: +5,35 %
? wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die niedrige Bewertung der Amazon-Aktie und die Frage, ob sie eine KI-Chance bietet. Analysten sehen im Schnitt rund 30 Prozent Kurspotenzial; das ausgewiesene niedrige KGV wird jedoch durch hohe außerbetriebliche Gewinne aus der Anthropic-Beteiligung verzerrt. AWS-Preiserhöhungen für Rechenkapazität gelten als Nachfrage- und Knappheitssignal, stehen aber hohen Investitionen und steigenden Chipkosten gegenüber. Zudem werden Energieengpässe für KI-Rechenzentren thematisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
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