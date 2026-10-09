Aktien mit extremer Performance im US 30 am 09.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den möglichen Wettbewerb durch SpaceX und dessen begrenzte Bedeutung für Verizon: Ein Marktanteil von höchstens 1 Prozent zu höheren Preisen wird für möglich gehalten, der Markt gilt für große US-Telekomkonzerne als wenig attraktiv. Außerdem wird ein starker Kursrückgang mit dem Dividendenabschlag verwechselt. Mehrere Anleger kaufen nach oder halten die Aktie langfristig.