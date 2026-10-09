Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg und die Frage, wie weit die hohe Bewertung noch steigen kann. Anleger verweisen auf erhebliche Buchgewinne und diskutieren, ob sie weiter halten oder Gewinne mitnehmen. Als Wachstumstreiber gelten steigende Ausgaben für KI und deren Absicherung sowie Palo Altos breites Produktangebot. Ein Analyst hob sein Kursziel von 404 auf 425 US-Dollar an und bekräftigte die Kaufempfehlung.