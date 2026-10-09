🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsT-Mobile US AktievorwärtsNachrichten zu T-Mobile US

    Top & Flop

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Shopify!
    Long
    147,48€
    Basispreis
    2,17
    Ask
    × 13,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    181,47€
    Basispreis
    1,15
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,47 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +6,44 %
    Platz 2
    Performance 1M: +43,78 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,44 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +6,08 %
    Platz 3
    Performance 1M: +17,82 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,08 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +4,89 %
    Platz 4
    Performance 1M: +28,97 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,89 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg und die Frage, wie weit die hohe Bewertung noch steigen kann. Anleger verweisen auf erhebliche Buchgewinne und diskutieren, ob sie weiter halten oder Gewinne mitnehmen. Als Wachstumstreiber gelten steigende Ausgaben für KI und deren Absicherung sowie Palo Altos breites Produktangebot. Ein Analyst hob sein Kursziel von 404 auf 425 US-Dollar an und bekräftigte die Kaufempfehlung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palo Alto Networks eingestellt.

    Palantir
    Tagesperformance: +4,59 %
    Platz 5
    Performance 1M: +24,98 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,59 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den weiter steigenden Palantir-Kurs und die Frage, ob die Aktie um 200 US-Dollar angesichts einer Bewertung von rund 500 Milliarden US-Dollar bei etwa 6 Milliarden Umsatz noch Potenzial hat. Eine Goldman-Sachs-Hochstufung mit 18 Prozent Kurspotenzial wird als möglicher Impuls genannt. Befürworter verweisen auf Gewinne, geringe Verschuldung und wachsende AIP-Nachfrage; zugleich werden Short-Positionen und mögliche Verluste bei einem Einbruch des KI-Markts diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +4,57 %
    Platz 6
    Performance 1M: +3,70 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,57 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +4,09 %
    Platz 7
    Performance 1M: +35,52 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,09 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: +4,02 %
    Platz 8
    Performance 1M: +5,38 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,02 %.

    Shopify
    Tagesperformance: +3,46 %
    Platz 9
    Performance 1M: +31,38 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,46 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +3,20 %
    Platz 10
    Performance 1M: -7,47 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,20 %.

    Amgen
    Tagesperformance: +3,09 %
    Platz 11
    Performance 1M: +9,88 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,09 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +2,98 %
    Platz 12
    Performance 1M: +27,83 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,98 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +2,98 %
    Platz 13
    Performance 1M: +1,45 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,98 %.

    Amazon
    Tagesperformance: +2,92 %
    Platz 14
    Performance 1M: +5,35 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,92 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die niedrige Bewertung der Amazon-Aktie und die Frage, ob sie eine KI-Chance bietet. Analysten sehen im Schnitt rund 30 Prozent Kurspotenzial; das ausgewiesene niedrige KGV wird jedoch durch hohe außerbetriebliche Gewinne aus der Anthropic-Beteiligung verzerrt. AWS-Preiserhöhungen für Rechenkapazität gelten als Nachfrage- und Knappheitssignal, stehen aber hohen Investitionen und steigenden Chipkosten gegenüber. Zudem werden Energieengpässe für KI-Rechenzentren thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: +2,86 %
    Platz 15
    Performance 1M: +12,53 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -2,85 %
    Platz 16
    Performance 1M: +4,84 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,85 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 17
    Performance 1M: +12,53 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 18
    Performance 1M: +2,00 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +2,47 %
    Platz 19
    Performance 1M: +8,48 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,47 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas hohe Bewertung trotz kritisierter Aut margen und möglicher geringer Renditen. Anleger sehen deshalb zusätzliche Erlöse aus Robotaxis, KI und Robotik als wichtig an. Diskutiert werden außerdem die europäische Zulassung und Umbenennung von FSD in „Assisted Driving“ sowie Zweifel an Sicherheit, Technik und Wettbewerbsfähigkeit der Robotaxis.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Gilead Sciences
    Tagesperformance: +2,46 %
    Platz 20
    Performance 1M: +6,76 %
    Chart Gilead Sciences
    ISIN: US3755581036
    WKN: 885823
    Die Gilead Sciences Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,46 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +2,35 %
    Platz 21
    Performance 1M: +25,84 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,35 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 22
    Performance 1M: +22,44 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

    zurückvorwärts
    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 09.10.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     