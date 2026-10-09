Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +6,44 %
Performance 1M: +43,78 %
Tagesperformance: +6,08 %
Performance 1M: +17,82 %
Tagesperformance: +4,89 %
Performance 1M: +28,97 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,59 %
Performance 1M: +24,98 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,57 %
Performance 1M: +3,70 %
Tagesperformance: +4,09 %
Performance 1M: +35,52 %
Tagesperformance: +4,02 %
Performance 1M: +5,38 %
Tagesperformance: +3,46 %
Performance 1M: +31,38 %
Tagesperformance: +3,20 %
Performance 1M: -7,47 %
Tagesperformance: +3,09 %
Performance 1M: +9,88 %
Tagesperformance: +2,98 %
Performance 1M: +27,83 %
Tagesperformance: +2,98 %
Performance 1M: +1,45 %
Tagesperformance: +2,92 %
Performance 1M: +5,35 %
? wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,86 %
Performance 1M: +12,53 %
Tagesperformance: -2,85 %
Performance 1M: +4,84 %
Tagesperformance: +2,49 %
Performance 1M: +12,53 %
Tagesperformance: +2,49 %
Performance 1M: +2,00 %
Tagesperformance: +2,47 %
Performance 1M: +8,48 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,46 %
Performance 1M: +6,76 %
Tagesperformance: +2,35 %
Performance 1M: +25,84 %
Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: +22,44 %