Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 09.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -11,00 %
Performance 1M: -10,18 %
Tagesperformance: -9,84 %
Performance 1M: -14,68 %
? wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +9,17 %
Performance 1M: +6,40 %
Tagesperformance: -7,39 %
Performance 1M: +1,93 %
Tagesperformance: +6,85 %
Performance 1M: +43,78 %
Tagesperformance: -6,46 %
Performance 1M: -14,67 %
Tagesperformance: +6,28 %
Performance 1M: +18,29 %
Tagesperformance: -6,25 %
Performance 1M: -24,87 %
Tagesperformance: +6,08 %
Performance 1M: +5,72 %
Tagesperformance: +5,70 %
Performance 1M: +37,30 %
Tagesperformance: -5,62 %
Performance 1M: -26,24 %
Tagesperformance: -5,43 %
Performance 1M: -26,35 %
Tagesperformance: +5,24 %
Performance 1M: -9,80 %
Tagesperformance: +5,03 %
Performance 1M: +3,65 %
Tagesperformance: +5,02 %
Performance 1M: +28,97 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,84 %
Performance 1M: +24,98 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,82 %
Performance 1M: +3,70 %
Tagesperformance: -4,41 %
Performance 1M: +6,80 %
Tagesperformance: +4,33 %
Performance 1M: +0,29 %
Tagesperformance: +4,24 %
Performance 1M: +35,52 %
Tagesperformance: -4,23 %
Performance 1M: -4,54 %
Tagesperformance: +4,08 %
Performance 1M: +28,12 %
Tagesperformance: -3,85 %
Performance 1M: -11,56 %
Tagesperformance: +3,84 %
Performance 1M: +15,48 %
Tagesperformance: +3,73 %
Performance 1M: +7,92 %
Tagesperformance: +3,64 %
Performance 1M: -11,21 %
Tagesperformance: +3,56 %
Performance 1M: -8,63 %
Tagesperformance: +3,56 %
Performance 1M: -1,07 %
Tagesperformance: +3,54 %
Performance 1M: -5,87 %
Tagesperformance: -3,23 %
Performance 1M: +6,04 %
Tagesperformance: -2,61 %
Performance 1M: -12,74 %
Tagesperformance: -2,54 %
Performance 1M: +8,16 %
? wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,44 %
Performance 1M: -12,22 %
Tagesperformance: -2,44 %
Performance 1M: +19,95 %
Tagesperformance: -2,22 %
Performance 1M: -25,15 %
Tagesperformance: -2,19 %
Performance 1M: +5,19 %
Tagesperformance: -2,16 %
Performance 1M: -4,81 %
Tagesperformance: -2,11 %
Performance 1M: -10,22 %
Tagesperformance: -2,06 %
Performance 1M: +19,29 %