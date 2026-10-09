🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsModerna AktievorwärtsNachrichten zu Moderna

    Top & Flop

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 09.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 09.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AT&T!
    Long
    20,74€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25,35€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 12,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,13 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Anstieg der Moderna-Aktie auf 222,465 US-Dollar (+12,93 %) und die Frage, ob ein Short Squeeze läuft. Die erwartete Aufnahme in den Nasdaq 100 wird als möglicher Nachfrageimpuls gesehen; zugleich werden hohe Handelsvolumina, mögliche Gewinnmitnahmen und beträchtliche kurzfristige Risiken diskutiert. Auch Intismeran-Aussichten und ein möglicher ähnlicher Kursverlauf bei BioNTech kommen zur Sprache.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    AT&T
    Tagesperformance: -11,00 %
    Platz 2
    Performance 1M: -10,18 %
    Chart AT&T
    ISIN: US00206R1023
    WKN: A0HL9Z
    Die AT&T Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,00 %.

    Verizon Communications
    Tagesperformance: -9,84 %
    Platz 3
    Performance 1M: -14,68 %
    Chart Verizon Communications
    ISIN: US92343V1044
    WKN: 868402
    Die Verizon Communications Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,84 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den möglichen Wettbewerb durch SpaceX und dessen begrenzte Bedeutung für Verizon: Ein Marktanteil von höchstens 1 Prozent zu höheren Preisen wird für möglich gehalten, der Markt gilt für große US-Telekomkonzerne als wenig attraktiv. Außerdem wird ein starker Kursrückgang mit dem Dividendenabschlag verwechselt. Mehrere Anleger kaufen nach oder halten die Aktie langfristig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verizon Communications eingestellt.

    American Tower
    Tagesperformance: +9,17 %
    Platz 4
    Performance 1M: +6,40 %
    Chart American Tower
    ISIN: US03027X1000
    WKN: A1JRLA
    Die American Tower Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,17 %.

    HP
    Tagesperformance: -7,39 %
    Platz 5
    Performance 1M: +1,93 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,39 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +6,85 %
    Platz 6
    Performance 1M: +43,78 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,85 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: -6,46 %
    Platz 7
    Performance 1M: -14,67 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,46 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +6,28 %
    Platz 8
    Performance 1M: +18,29 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,28 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: -6,25 %
    Platz 9
    Performance 1M: -24,87 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,25 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: +6,08 %
    Platz 10
    Performance 1M: +5,72 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,08 %.

    CIENA
    Tagesperformance: +5,70 %
    Platz 11
    Performance 1M: +37,30 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,70 %.

    The Mosaic
    Tagesperformance: -5,62 %
    Platz 12
    Performance 1M: -26,24 %
    Chart The Mosaic
    ISIN: US61945C1036
    WKN: A1JFWK
    Die The Mosaic Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,62 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: -5,43 %
    Platz 13
    Performance 1M: -26,35 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,43 %.

    Oracle
    Tagesperformance: +5,24 %
    Platz 14
    Performance 1M: -9,80 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,24 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: +5,03 %
    Platz 15
    Performance 1M: +3,65 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,03 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +5,02 %
    Platz 16
    Performance 1M: +28,97 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,02 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg und die Frage, wie weit die hohe Bewertung noch steigen kann. Anleger verweisen auf erhebliche Buchgewinne und diskutieren, ob sie weiter halten oder Gewinne mitnehmen. Als Wachstumstreiber gelten steigende Ausgaben für KI und deren Absicherung sowie Palo Altos breites Produktangebot. Ein Analyst hob sein Kursziel von 404 auf 425 US-Dollar an und bekräftigte die Kaufempfehlung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palo Alto Networks eingestellt.

    Palantir
    Tagesperformance: +4,84 %
    Platz 17
    Performance 1M: +24,98 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,84 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den weiter steigenden Palantir-Kurs und die Frage, ob die Aktie um 200 US-Dollar angesichts einer Bewertung von rund 500 Milliarden US-Dollar bei etwa 6 Milliarden Umsatz noch Potenzial hat. Eine Goldman-Sachs-Hochstufung mit 18 Prozent Kurspotenzial wird als möglicher Impuls genannt. Befürworter verweisen auf Gewinne, geringe Verschuldung und wachsende AIP-Nachfrage; zugleich werden Short-Positionen und mögliche Verluste bei einem Einbruch des KI-Markts diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +4,82 %
    Platz 18
    Performance 1M: +3,70 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,82 %.

    Corteva
    Tagesperformance: -4,41 %
    Platz 19
    Performance 1M: +6,80 %
    Chart Corteva
    ISIN: US22052L1044
    WKN: A2PKRR
    Die Corteva Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,41 %.

    Estee Lauder Companies Registered (A)
    Tagesperformance: +4,33 %
    Platz 20
    Performance 1M: +0,29 %
    Chart Estee Lauder Companies Registered (A)
    ISIN: US5184391044
    WKN: 897933
    Die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,33 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +4,24 %
    Platz 21
    Performance 1M: +35,52 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,24 %.

    Deere
    Tagesperformance: -4,23 %
    Platz 22
    Performance 1M: -4,54 %
    Chart Deere
    ISIN: US2441991054
    WKN: 850866
    Die Deere Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,23 %.

    F5
    Tagesperformance: +4,08 %
    Platz 23
    Performance 1M: +28,12 %
    Chart F5
    ISIN: US3156161024
    WKN: 922977
    Die F5 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,08 %.

    Chipotle Mexican Grill
    Tagesperformance: -3,85 %
    Platz 24
    Performance 1M: -11,56 %
    Chart Chipotle Mexican Grill
    ISIN: US1696561059
    WKN: A0ESP5
    Die Chipotle Mexican Grill Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,85 %.

    Veeva Systems Registered (A)
    Tagesperformance: +3,84 %
    Platz 25
    Performance 1M: +15,48 %
    Chart Veeva Systems Registered (A)
    ISIN: US9224751084
    WKN: A1W5SA
    Die Veeva Systems Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,84 %.

    Cboe Global Markets
    Tagesperformance: +3,73 %
    Platz 26
    Performance 1M: +7,92 %
    Chart Cboe Global Markets
    ISIN: US12503M1080
    WKN: A1CZTX
    Die Cboe Global Markets Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,73 %.

    Blackstone
    Tagesperformance: +3,64 %
    Platz 27
    Performance 1M: -11,21 %
    Chart Blackstone
    ISIN: US09260D1072
    WKN: A2PM4W
    Die Blackstone Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,64 %.

    PG&E Corporation
    Tagesperformance: +3,56 %
    Platz 28
    Performance 1M: -8,63 %
    Chart PG&E Corporation
    ISIN: US69331C1080
    WKN: 851962
    Die PG&E Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,56 %.

    Unitedhealth Group
    Tagesperformance: +3,56 %
    Platz 29
    Performance 1M: -1,07 %
    Chart Unitedhealth Group
    ISIN: US91324P1021
    WKN: 869561
    Die Unitedhealth Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,56 %.

    CVS Health
    Tagesperformance: +3,54 %
    Platz 30
    Performance 1M: -5,87 %
    Chart CVS Health
    ISIN: US1266501006
    WKN: 859034
    Die CVS Health Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,54 %.

    Skyworks Solutions
    Tagesperformance: -3,23 %
    Platz 31
    Performance 1M: +6,04 %
    Chart Skyworks Solutions
    ISIN: US83088M1027
    WKN: 857760
    Die Skyworks Solutions Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,23 %.

    Bunge Global
    Tagesperformance: -2,61 %
    Platz 32
    Performance 1M: -12,74 %
    Chart Bunge Global
    ISIN: CH1300646267
    WKN: A3EYCJ
    Die Bunge Global Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,61 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: -2,54 %
    Platz 33
    Performance 1M: +8,16 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,54 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starkes Umsatz- und Auftragswachstum bei zugleich sinkenden Margen, hohen Lagerbeständen und negativem operativem Cashflow. Uneinigkeit besteht, ob die Inventories notwendige Vorleistungen für künftige Auslieferungen oder ein Abwertungs- und Liquiditätsrisiko sind. Nachhaltig höhere Margen und besserer Cashflow gelten als Voraussetzung für eine Neubewertung; Kursfantasien hängen zudem von erfolgreicher Umsetzung und Compliance ab.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: -2,44 %
    Platz 34
    Performance 1M: -12,22 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,44 %.

    Marathon Petroleum Corporation
    Tagesperformance: -2,44 %
    Platz 35
    Performance 1M: +19,95 %
    Chart Marathon Petroleum Corporation
    ISIN: US56585A1025
    WKN: A1JEXK
    Die Marathon Petroleum Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,44 %.

    MGM Resorts
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 36
    Performance 1M: -25,15 %
    Chart MGM Resorts
    ISIN: US5529531015
    WKN: 880883
    Die MGM Resorts Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    Intel
    Tagesperformance: -2,19 %
    Platz 37
    Performance 1M: +5,19 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,19 %.

    Invesco
    Tagesperformance: -2,16 %
    Platz 38
    Performance 1M: -4,81 %
    Chart Invesco
    ISIN: BMG491BT1088
    WKN: A0M6U7
    Die Invesco Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,16 %.

    McCormick
    Tagesperformance: -2,11 %
    Platz 39
    Performance 1M: -10,22 %
    Chart McCormick
    ISIN: US5797802064
    WKN: 858250
    Die McCormick Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,11 %.

    Valero Energy
    Tagesperformance: -2,06 %
    Platz 40
    Performance 1M: +19,29 %
    Chart Valero Energy
    ISIN: US91913Y1001
    WKN: 908683
    Die Valero Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,06 %.

    zurückvorwärts
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 09.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 09.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     