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    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Prosus Registered (N) Aktie gewinnt an Wert - 09.10.2026

    Die Prosus Registered (N) Aktie notiert am 09.10.2026 mit +3,38 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Prosus Registered (N) Aktie gewinnt an Wert - 09.10.2026
    Foto: Prosus

    Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

    Prosus Registered (N) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 09.10.2026

    Die Prosus Registered (N) Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,38 % auf 36,05 zulegen. Das sind +1,18  mehr als am letzten Handelstag. Die Prosus Registered (N) Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +2,68 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,38 % hinzu. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Der heutige Anstieg bei Prosus Registered (N) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,62 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Auf Wochensicht steht bei der Prosus Registered (N) Aktie damit ein Gewinn von +2,70 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Prosus Registered (N) auf -31,50 %.

    Während Prosus Registered (N) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,76 %.

    Prosus Registered (N) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,70 %
    1 Monat -0,73 %
    3 Monate -11,62 %
    1 Jahr -42,65 %
    Stand: 09.10.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,79 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 09.10.2026


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    Börsen Update Europa - 09.10. - FTSE Athex 20 stark +1,38 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 09.10. - FTSE Athex 20 stark +1,15 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Prosus Registered (N) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Prosus Registered (N) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Prosus Registered (N) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Prosus Registered (N)

    +3,38 %
    +2,70 %
    -0,73 %
    -11,62 %
    -42,65 %
    +30,16 %
    +8,47 %
    -4,17 %
    ISIN:NL0013654783WKN:A2PRDK
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