Prosus Registered (N) Aktie gewinnt an Wert - 09.10.2026

Die Prosus Registered (N) Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,38 % auf 36,05€ zulegen. Das sind +1,18 € mehr als am letzten Handelstag. Die Prosus Registered (N) Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +2,68 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,38 % hinzu. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eurozone 50!

Der heutige Anstieg bei Prosus Registered (N) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,62 % nicht vollständig ausgleichen.

Auf Wochensicht steht bei der Prosus Registered (N) Aktie damit ein Gewinn von +2,70 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Prosus Registered (N) auf -31,50 %.

Während Prosus Registered (N) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,76 %.

Prosus Registered (N) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,70 % 1 Monat -0,73 % 3 Monate -11,62 % 1 Jahr -42,65 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Stand: 09.10.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,79 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 09.10.2026 im Eurozone 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Prosus Registered (N) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Prosus Registered (N) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Prosus Registered (N) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.