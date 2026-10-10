Raus aus Russland: Anleger strafen Weltmarktführer Palfinger ab

Doch Palfinger kann mehr als Baustellenkrane. Zum Programm gehören Mitnahmestapler, Krane für Schiffe und Offshore-Anlagen, Technik für die Bahn sowie Holz- und Recyclingkrane. 2025 setzte der Konzern mit gut 12.000 Beschäftigten rund 2,34 Milliarden Euro um. Die Gründerfamilie hält bis heute mehr als die Hälfte der Aktien. Strategisch setzt das Management auf das Servicegeschäft mit Ersatzteilen und Wartung, das stabiler läuft und mehr abwirft als der reine Kranverkauf.

Im wallstreetONLINE Heimspiel geht es sonst eigentlich um Aktien aus Deutschland. Heute machen wir einen kleinen Abstecher über die Grenze ins Salzburger Land. In Bergheim sitzt Palfinger , ein Familienunternehmen, das 1932 als kleine Werkstatt anfing und heute Weltmarktführer bei Ladekranen ist. Wer auf einer Baustelle einen Lkw sieht, dessen Kran hinter dem Führerhaus Paletten aufs Gerüst hievt, schaut mit guter Wahrscheinlichkeit auf ein Gerät aus Österreich.

Der wichtigste Gegenspieler kommt aus Finnland. Hiab, früher Teil von Cargotec, ist an der Börse rund dreimal so viel wert und deutlich profitabler. Die Finnen erreichen eine operative Marge von knapp 15 Prozent, Palfinger kommt nur auf rund 7 Prozent. Bis 2030 wollen die Österreicher auf 12 Prozent kommen.

Dabei hatte das Börsenjahr glänzend begonnen. 2025 legte die Aktie rund 70 Prozent zu, im März kehrte Palfinger erstmals seit 2010 in den Leitindex ATX zurück, und das erste Quartal brachte ein leichtes Umsatzplus. Dann kippte die Stimmung. Der Krieg im Nahen Osten bremste die Nachfrage und traf auch das margenstarke Servicegeschäft. Dazu kamen US-Zölle, die Palfinger nicht voll weitergeben kann, und schwache Kernmärkte in den USA und Deutschland. Im ersten Halbjahr sank das EBIT um sieben Prozent, die Ziele für 2027 wurden verschoben. Ende Juli erlebte die Aktie mit minus 9,8 Prozent ihren schwärzesten Tag seit drei Jahren.

Ende September folgte der nächste Nackenschlag. Palfinger rechnet nun mit einem schwächeren Jahr als 2025, schreibt 135 Millionen Euro auf das Russlandgeschäft ab. Die Aktie verlor erneut fast zehn Prozent. Vom Zwölfmonatshoch bei gut 40 Euro ist sie damit um ein gutes Drittel auf unter 28 Euro gefallen.

Parallel hat Palfinger eine verbindliche Vorvereinbarung über den Verkauf seiner margenschwachen Hubladebühnen unterzeichnet. Der Abschluss wird im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027 erwartet. Weil der Preis leicht unter dem Buchwert liegt, entsteht ein Buchverlust im einstelligen Millionenbereich.

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

Auch operativ läuft es zäh. Nach neun Monaten steht ein vorläufiges EBIT von rund 120 Millionen Euro, acht Prozent weniger als vor einem Jahr. Das Management glaubt nicht mehr daran, die Lücke aus dem ersten Halbjahr zu schließen. mwb-Research-Analyst Jens-Peter Rieck senkt seine Prognose für 2026 daher auf 2,32 Milliarden Euro Umsatz und ein EBIT von 160 Millionen Euro, nach zuvor 165 Millionen. Unter dem Strich rechnet er wegen der Sonderlasten mit einem Nettoverlust von rund 39 Millionen Euro.

Die Aktie brach um 9,7 Prozent ein, rund 106 Millionen Euro Börsenwert lösten sich in Luft auf. Für Rieck ist das deutlich übertrieben. Russland brachte 2025 zwar etwa 80 Millionen Euro Umsatz, verdiente damit aber nichts. Auf seine Cashflow-Bewertung wirke sich der Abschied kaum aus. Eine Rückkehr hält das Management mittelfristig für unwahrscheinlich.

Künftig dreht sich die Geschichte stärker um die Marge: Hebel sieht Rieck im wachsenden Servicegeschäft, in der operativen Skalierung und in der Verlagerung nach Slowenien. Er bleibt bei Kaufen, nimmt das Kursziel aber leicht von 57 auf 56 Euro zurück. Beim Kurs von 26,20 Euro wäre das mehr als eine Kursverdopplung vom aktuellen Niveau.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!