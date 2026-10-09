Almonty Industries: Chartalarm - > Unterstützung gebrochen!

Bei Almonty Industries ist in den vergangenen Tagen ordentlich Druck auf die Aktie gekommen. Nach dem Rückgang am Dienstag und am Mittwoch, brach die Aktie am Donnerstag durch eine Unterstützung. Eine wichtige charttechnische Marke wurde dabei verletzt. Nach der starken Rally der vergangenen Monate ist das erst einmal ein klares Warnsignal.

Interessant ist allerdings, dass es in den vergangenen zwei bis drei Tagen keine neue operative Hiobsbotschaft bei Almonty gegeben hat. Die zuletzt veröffentlichte Meldung vom 2. Oktober drehte sich um die juristische Auseinandersetzung mit Pure Tungsten sowie um eine korrigierende Veröffentlichung zu Tiger Kim. Am operativen Geschäft von Almonty hat sich dadurch nichts verschlechtert.

Viel wichtiger ist deshalb momentan der Blick auf Sangdong. Dort hat Almonty inzwischen den ersten Wolframkonzentrat-Ausstoß erreicht und befindet sich mitten im Hochfahren der Produktion. Die erste Schiffslieferung von Wolframkonzentrat ist nach den aktuellen Angaben für den 24. Oktober vorgesehen.

Und genau hier dürfte inzwischen auch der Knackpunkt für die Börse liegen. Die große Sangdong-Story war lange eine Zukunftswette. Jetzt wird es konkret. Aus dem Produktionsstart muss dauerhaftes Geschäft und letztlich auch Cashflow werden. Der Markt will zunehmend sehen, dass die angekündigten Produktionsmengen tatsächlich erreicht und ausgeliefert werden.

Der Chart



Charttechnisch sieht es kurzfristig dagegen deutlich schlechter aus. Nach der massiven Rally ist die Aktie inzwischen kräftig zurückgekommen und hat die wichtige Unterstützung bei 10,80 Dollar verletzt. Am Freitag erholte sich die Aktie aber konnte die gebrochene Charthürde nicht zurückerobern. Das kann trotz zwischenzeitlicher Erholung zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen, ohne dass sich die fundamentale Geschichte des Unternehmens innerhalb weniger Tage grundlegend verändert haben muss. Es droht der Rutsch auf 9 Dollar und knapp darunter!

Für mich bleibt deshalb der Produktionshochlauf der entscheidende Punkt. Der 24. Oktober und die erste geplante Lieferung könnten ein wichtiger nächster Beleg dafür werden, dass Sangdong tatsächlich in den kommerziellen Betrieb übergeht.



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