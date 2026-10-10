2G Energy: Der Datacenter-Markt verändert die Dimension des Unternehmens

Der Capital Markets Day von 2G Energy hat erstmals ein detailliertes Bild davon vermittelt, wie stark das Geschäft mit der dezentralen Energieversorgung von Rechenzentren bereits gewachsen ist. Die wichtigste Erkenntnis: Die Nachfrage ist inzwischen eindeutig validiert. Für 2G verschiebt sich die entscheidende Frage deshalb von der Auftragsgewinnung zur erfolgreichen Umsetzung.

Bereits 675 MW für US-Rechenzentren verkauft

2G hat 2026 bislang fünf größere Datacenter-Projekte mit Leistungen von 50 MW, zweimal 100 MW, 150 MW und 275 MW gewonnen. Zusammen entsprechen diese Aufträge einer elektrischen Leistung von 675 MW.

Vier Kunden werden als „Top-5-Datacenter-Provider“ bezeichnet und unterliegen Vertraulichkeitsvereinbarungen. Beim fünften Projekt handelt es sich um den jüngst veröffentlichten 275-MW-Auftrag von Energy Vault.

Gleichzeitig meldet 2G für 2026 bislang 270 verkaufte Datacenter-Einheiten. Bei einer Leistung von jeweils 2,5 MW entsprechen diese Einheiten genau den genannten 675 MW.

Auch der Zahlungsstatus ist relevant: Bei den vier vertraulichen Projekten hat 2G bereits jeweils mehr als 40% des Auftragswertes als Anzahlung erhalten, bei Energy Vault mehr als 20%. Sämtliche Projekte werden als planmäßig bezeichnet und enthalten langfristige Serviceleistungen.

Zum Vergleich: Vor dem Einstieg in den Datacenter-Markt hatte 2G seit 2010 insgesamt 239 Anlagen an 152 US-Standorten installiert. Einschließlich der Datacenter-Aufträge steigt der Bestand auf 519 Anlagen an 163 Standorten. Innerhalb weniger Monate hat 2G damit mehr Datacenter-Einheiten verkauft als in den vorherigen 15 Jahren insgesamt Anlagen in den USA installiert wurden.

Die Pipeline reicht bereits in den Gigawattbereich

Über die bestehenden Aufträge hinaus beziffert 2G die US-Datacenter-Pipeline auf rund 3 GW. Zusätzlich nennt das Unternehmen etwa 1 GW an fortgeschrittenen Projekten, bei denen bereits Produktionsslots reserviert werden oder Vertragsverhandlungen laufen.

Auch außerhalb der USA entsteht ein relevanter Markt. 2G spricht von einer internationalen Datacenter-Pipeline von mehr als 500 MWel mit möglichen Auslieferungen zwischen Anfang 2028 und Ende 2029. Zu den adressierten Märkten gehören Australien, Taiwan, Japan, Malaysia, Thailand und Mexiko.

Der Markt wächst durch den Engpass bei verfügbarer Energie

Nach der von 2G zusammengestellten Planung wollen Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta 2026 zusammen mehr als 720 Mrd. USD investieren. Ein zunehmender Anteil dieser Investitionen entfällt auf KI-Rechenzentren. Der Engpass besteht dabei immer weniger in der Verfügbarkeit von Chips oder Kapital, sondern in der rechtzeitigen Bereitstellung großer Mengen gesicherter elektrischer Leistung.

2G verweist auf mehr als 30 GW öffentlich bekannte Datacenter-Projekte, die eine Versorgung durch dezentrale Gasmotoren vorsehen. Gasmotoren können typischerweise innerhalb von 15 bis 24 Monaten installiert werden, während große Gasturbinen häufig mehr als drei Jahre Vorlauf benötigen.

Weitere Vorteile sind die modulare Erweiterbarkeit, ein gutes Teillastverhalten, kurze Startzeiten sowie eine vergleichsweise geringe Leistungsminderung bei hohen Temperaturen. Ein Datacenter kann dadurch schrittweise mit zusätzlichen Anlagen erweitert werden, ohne von Beginn an ein einziges großes Kraftwerk errichten zu müssen.

Service könnte zum eigentlichen Ergebnistreiber werden

Besonders relevant ist das langfristige Servicepotenzial. 2G erwartet aus den bereits verkauften Datacenter-Anlagen perspektivisch mehr als 100 Mio. USD jährlichen Serviceumsatz. Die Verträge sollen Laufzeiten von 15 bis 20 Jahren besitzen.

Für vollständig netzunabhängige Rechenzentren reicht eine klassische Wartungsorganisation nicht aus. 2G plant deshalb fest stationierte Servicetechniker und Ersatzteillager an den einzelnen Standorten. Ziel ist eine Gesamtverfügbarkeit von 99,999 %.

Die fünf Projekte verteilen sich auf Texas, New Mexico und Ohio. Allein zwischen den Standorten in Ohio und New Mexico liegen mehr als 2.000 Kilometer. 2G muss daher zusätzliche Service- und Ersatzteilzentren, lokale Technikerteams, Fahrzeuge und Trainingskapazitäten aufbauen.

Dieser Ausbau verursacht zunächst Kosten. Langfristig kann er jedoch einen erheblichen Bestand an wiederkehrenden und gut planbaren Erlösen schaffen. Das Servicegeschäft könnte damit stärker zur Qualität und Stabilität der Ergebnisse beitragen als der einmalige Verkauf der Anlagen.

2G sichert frühzeitig Produktions- und Lieferkapazitäten

Das Management versucht, mögliche Lieferengpässe bereits vor dem nächsten Wachstumsschritt abzusichern. Dazu gehören langfristige Lieferverträge, bezahlte Produktionsslot-Reservierungen und eine breitere Lieferantenbasis.

Mit der Übernahme des Ersatzteil- und Komponentenexperten GMO stärkt 2G den Zugriff auf kritische Motorkomponenten. Die 50-prozentige Beteiligung an LC Systems sichert zusätzliche Kapazitäten für die Containerfertigung.

Zudem erweitert 2G die Zahl der einsetzbaren Motoren. Neben dem eigenen avus1000plus bietet das Unternehmen inzwischen Lösungen auf Basis von mtu- und Jenbacher-Motoren an. Damit reduziert 2G die Abhängigkeit von einzelnen Motorenherstellern und kann unterschiedliche Kundenanforderungen und Leistungsklassen abdecken.

Die Guidance enthält erhebliche Sicherheitspuffer

Für 2027 zeigt die interne Umsatzbrücke zunächst 575 Mio. € Umsatz ohne Datacenter-Projekte. Hinzu kommen mindestens 150 Mio. € mehr aus dem Datacenter-Geschäft als in diesem Jahr. Daraus ergibt sich ein potenzieller Umsatz von 725 Mio. €.

Das Management berücksichtigt jedoch einen Abschlag von 100 Mio. € für Kapazitätsbeschränkungen, zeitliche Verschiebungen und sonstige Unsicherheiten. Daraus resultiert ein Mittelwert von 625 Mio. € innerhalb der offiziellen Umsatzprognose von 600 bis 650 Mio. €.

Für 2028 sieht die detaillierte Planung 750 Mio. € Umsatz ohne Datacenter-Projekte und mindestens 200 Mio. € zusätzlich aus diesem Bereich vor. Vor Sicherheitsabschlägen ergibt sich damit ein Potenzial von 950 Mio. €. Nach einem Abschlag von 150 Mio. € liegt der Mittelpunkt bei 800 Mio. € und damit in der Mitte der offiziellen Prognose von 750 bis 850 Mio. €.

Der in der Präsentation ausgewiesene Konsens liegt bei 813 Mio. € für 2028 und 961 Mio. € für 2029. Laut Managementaussage wäre man enttäuscht, wenn es im Jahr nur 961 Mio. € Umsatz werden würden. Für 2029 wird von den Analysten eine EBIT-Marge von 13,6 % erwartet, die das Management ausdrücklich als plausibel bezeichnet hat.

Unser Fazit

Der Capital Markets Day bestätigt unseren Investmentcase: 2G Energy entwickelt sich von einem Anbieter dezentraler KWK-Anlagen zu einem internationalen Anbieter modularer Energieinfrastruktur für Rechenzentren.

Das Marktpotenzial ist erheblich und wird durch die bereits erhaltenen Aufträge, hohe Anzahlungen und die fortgeschrittene Projektpipeline konkret untermauert. Gleichzeitig liegt das größte Risiko inzwischen in der operativen Umsetzung. Produktionskapazitäten, Motorenverfügbarkeit, Personalaufbau und die Skalierung des US-Servicegeschäfts müssen mit dem Auftragseingang Schritt halten.

Gelingt dies, eröffnet sich für 2G nicht nur ein deutlich höheres Umsatzniveau. Das langfristige Servicegeschäft könnte auch die Planbarkeit, Margenqualität und Bewertung des Unternehmens nachhaltig verändern.

2G Energy ist derzeit die größte Position im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund.

Die Unterlagen und Aufzeichnungen vom Capital Markets Day finden sich hier

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**Die 2G Energy Aktie ist im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund enthalten.

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