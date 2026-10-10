Deutz-Aktie unter Druck! Kaufempfehlungen für Bayer und Partner MustGrow.
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Was ist bei Deutz los? Das Kölner Unternehmen hatte sich zu einem Favoriten unter Anlegern entwickelt, die vom Rüstungsboom profitieren wollten. Doch nachdem sich der Kurs innerhalb …
Foto: esg-aktien.de
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Was ist bei Deutz los? Das Kölner Unternehmen hatte sich zu einem Favoriten unter Anlegern entwickelt, die vom Rüstungsboom profitieren wollten. Doch nachdem sich der Kurs innerhalb weniger Monate mehr als verdoppelt hatte, ist die Aktie zuletzt um rund 20 % gefallen. Es gibt klare Gründe für diesen Rückgang – aber sollten sich Anleger Sorgen machen? Bei MustGrow gibt es sicherlich Grund zum Optimismus. Die Vermarktung des Bodenverbesserungsmittels TerraSante in den USA hat begonnen, und die Nachfrage übersteigt das Angebot. Die Auftragsfertiger müssen nun die Produktion rasch hochfahren. Analysten erwarten für die kommenden Jahre einen starken Anstieg von Umsatz und Gewinn. Auch eine Partnerschaft mit Bayer dürfte zu diesem Wachstum beitragen. Bayer plant unterdessen, seine Präsenz in den USA mit einer Investition in Höhe von mehreren Milliarden USD auszubauen. Die Aktie profitiert derzeit noch nicht von dieser Entwicklung. Dennoch empfehlen Analysten die Aktie zum Kauf.
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