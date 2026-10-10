Die Almonty Industries-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

Die stärkeren positiven Argumente betreffen den erwarteten Produktionshochlauf und die Absatzperspektiven. Mehrere Beiträge verweisen auf langfristige Abnahmevereinbarungen und eine aus ihrer Sicht gesicherte Finanzierung. Daraus leiten sie ab, dass Almonty bessere Voraussetzungen als viele kleinere Wettbewerber habe, um Projekte tatsächlich in laufende Produktion zu überführen. Die Angaben zu Verträgen und Finanzierung sind hier jedoch Einschätzungen aus dem Forum, keine zusätzlich geprüften Unternehmensinformationen.

Almonty Industries hat eine verlustreiche Börsenwoche hinter sich: Die Aktie fiel um 11,9 Prozent. Der Kursrutsch und der gemeldete Bruch einer wichtigen charttechnischen Unterstützung sorgten im wallstreetONLINE-Forum für intensive Debatten. In 93 relevanten Beiträgen von 47 Nutzern an drei Tagen stand vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Rechtfertigen die erwarteten Fortschritte auf dem Weg zum verlässlichen Wolframproduzenten weiterhin Zuversicht, obwohl der Aktienkurs deutlich nachgibt?

Besonders konkret wird die Diskussion beim Versand von Konzentrat: Ein Beitrag nennt den 24. Oktober als Termin für eine erste Schiffsladung. Andere erwarten einen stabilen Rund-um-die-Uhr-Betrieb im weiteren Jahresverlauf und spätere zusätzliche Mengen aus einer zweiten Ausbauphase. Der Versandtermin ist nicht bestätigt. Als erwarteter operativer Meilenstein verdeutlicht er aber, worauf die Zuversicht beruht: Entscheidend wären nachvollziehbare Lieferungen und ein belastbarer Hochlauf, nicht bloß neue Projektankündigungen.

Das Gegenargument setzt genau dort an. Auch optimistische Stimmen räumen ein, dass weitere Ausbauschritte Zeit benötigen. Eine Fertigstellung der zweiten Phase Anfang 2028 ist beispielsweise eine persönliche Erwartung im Forum. Damit bleibt zwischen dem erhofften Wachstum und dessen Umsetzung eine erhebliche Strecke. Bei einer Marktkapitalisierung von 3,06 Milliarden US-Dollar und einem Vorjahres-KGV von minus 20,62 liefert die bisherige Ertragslage jedenfalls keinen positiven Gewinnmaßstab für die Bewertung.

Verarbeitung als möglicher Engpass

Ein weiterer sachlicher Streitpunkt ist die Verarbeitung des geförderten Materials. Diskutiert werden begrenzte Kapazitäten außerhalb Chinas für die Umwandlung zu Ammoniumparawolframat, kurz APT. Die im Forum genannten Kapazitätszahlen sind nicht geprüft. Nachvollziehbar ist jedoch die dort formulierte Frage, ob zusätzliche Minenproduktion auch ausreichend Verarbeitungsmöglichkeiten findet. Optimisten sehen langfristige Abnahmebindungen als Vorteil; skeptische Beiträge bezweifeln, dass Almonty eigene Anlagen ohne größere technische Hürden aufbauen könnte.

Die kommende Woche richtet den Blick deshalb auf belastbare Hinweise zum Hochlauf und zum erwarteten Versand am 24. Oktober; dieser liegt allerdings erst später im Monat und bleibt eine unbestätigte Forumsangabe. Kursseitig ist das Wochentief bei 11,225 US-Dollar die nächste Unterstützungsmarke, das Wochenhoch bei 13,72 US-Dollar der Widerstand. Das zuletzt 1,1-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt zeigt nur eine moderate Belebung. Eine Stabilisierung an der unteren Marke würde den operativen Streitpunkt nicht lösen, einen weiteren Kursbruch aber zunächst vermeiden.

Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -11,9 % Wochenhoch / Wochentief 13,72$ / 11,225$ KGV (Vorjahr) -20,62 Marktkapitalisierung 3,06 Mrd.USD

Stand: 10.10.2026, 07:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 13,72$ und das Wochentief bei 11,225$ die zunächst wichtigsten Marken.

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